李清宇／攝影

滿心期待出國旅行，出發前卻發現網路還沒辦、旅平險忘了保、機場接送沒預約！在國外突然生病、護照遺失，又該怎麼辦？現在只要善用台灣大哥大旅遊一站式服務，從原號漫遊、海外急難協助、旅遊保險到機場接送等，都能提前安排。出國前先搞定這7件事，把時間留給真正的旅行！

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出國上網換卡很麻煩，有免換卡的做法嗎？

有！如果不想落地後還忙著換SIM卡，可以在出發前申辦原號漫遊。像台灣大哥大原號漫遊就能沿用原本門號，抵達當地連上合作網路後，就能查地圖、找餐廳，也能接收原門號的重要簡訊與銀行驗證碼。例如一下飛機就要叫車、查車站出口，直接用熟悉的手機上網，行程銜接就輕鬆許多。也不用擔心使用來路不明的出國上網eSIM，導致行蹤和隱私被不知名廠商偷看。若有跨國移動，也別忘了確認方案涵蓋的國家。

12月指定優惠包括東南亞計日型每日129元；指定10GB方案升級12GB不加價，東南亞599元、中港澳699元，優惠至2026年12月31日。出發前依天數和流量挑選即可。

原號漫遊、SIM卡、eSIM、Wi-Fi分享器怎麼挑？

比較項目 原號漫遊 實體旅遊SIM卡 旅遊eSIM Wi-Fi分享器 開通速度 提前申辦，免換卡 取得卡片後換卡 線上安裝，手機須支援 租借並領取設備 落地可用性 連上合作網路後使用 換卡設定後使用 啟用並連網後使用 開機連網後使用 多人共用 依方案可開熱點 依方案可開熱點 依方案可開熱點 通常可多人連線 通話與驗證碼 保留原門號收簡訊；通話依資費 視卡片功能；原門號另行保留 多以數據為主；原門號另行保留 不直接提供門號簡訊 資訊安全 與當地業者直連合作，網路及資料封包路由均符合法令規定 因多層轉接或代理可能產生個資外洩風險 因多層轉接或代理可能產生個資外洩風險 因多層轉接或代理可能產生個資外洩風險

小提醒：實際功能依各方案規定；使用eSIM或分享器時，若台灣原門號保持啟用，仍可能收到驗證碼。聯合線上/製表

海外突然生病、護照不見，誰能幫忙？

在國外身體不舒服、找不到醫院，或遇到護照失竊，先別慌！台灣大哥大「原號漫遊安心+」的方案提供24小時海外諮詢與援助，包含醫療諮詢、就醫資源推薦、證件遺失及翻譯等協助。東南亞安心+計日型每日149元起，須依規定申辦及兌換。 像是半夜突然發燒，或在陌生城市找不到合適的就醫資訊，先知道求助管道，通常比臨時上網亂查更有效率。出發前不妨把相關的緊急協助機構聯絡方式一起存進手機。例如：外交部領事事務局的旅外急難協助資訊，就是很多旅客必存的資訊。

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旅平險、不便險怎麼準備？

班機延誤、行李延誤或意外受傷，出發前最好先確認保險保障。旅平險與旅遊不便險保障項目不同，海外突發疾病是否理賠也要看保單。怕投保流程太花時間，可以透過台灣大App的「大哥保」線上試算及投保，約3分鐘就可完成。

記得確認保障內容與理賠條件。尤其轉機次數多、行程排得緊的人，可以先想想最擔心哪種突發狀況，再挑選相對應的保障；千萬別等到機場才匆忙投保。

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紅眼班機、半夜回國，機場接送怎麼安排？

凌晨拖著行李趕車真的很累！UGO機場接送可提前線上預約，並提供航班資訊支援。台灣大哥大指定5G用戶可依資格領取66元或150元車資折抵券，領取至2026年12月31日。訂車前記得看適用條件，特別是同行有長輩、小孩，或回程帶著滿滿戰利品，先安排接送能少一次搬行李轉車的折騰。

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飯店還不能入住，不想拖行李跑景點怎麼辦？

早班機抵達，飯店卻還不能Check-in？可以先查「行李特工」是否提供目的地的機場至飯店寄送服務，讓第一天直接輕裝開玩。申辦原號漫遊可透過指定連結與折扣碼享指定行李寄送86折，優惠至2026年12月31日，配送區域以服務公告為準。例如想先去咖啡廳吃早餐、逛第一個景點，就不用一直煩惱大行李放哪裡。只是寄送仍需預留配送時間，貴重物品記得隨身帶著。

海外購物、景點門票，有哪些優惠可以先領？

出國前除了查必吃美食，也別忘了找折扣！台灣大用戶可透過台灣大App的WanderJoy全球旅遊獎勵聯盟，依目的地領取購物、景點和交通優惠，例如日本Bic Camera、泰國Grab通行證免費乘車券(最高THB 3,320優惠)、BigC 購物電子折扣券(價值超過THB 1,000)、新加坡纜車、韓國OLIVE YOUNG 95折等指定活動，折扣與期限依店家公告。小提醒：折扣券最好出發前就先領好，到了現場再找優惠，常常一忙就忘了使用。

去東南亞也能留意Grab Travel Pass旅客優惠禮包：申辦指定東南亞原號漫遊方案，可領取叫車、外送及用餐優惠代碼，優惠總價值最高約3,000元，活動至2027年3月31日。

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出國前最後檢查：7項服務懶人包速查

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網路、保險、交通先安排好，旅行就能少一點手忙腳亂。服務各有適用資格與期限，出發前可到台灣大哥大「旅遊一站式服務」官網！確認最新資訊：https://reurl.cc/vGrqOo