九合一選舉明天投票，台中市有民眾熱情投入選戰為候選人搖旗吶喊，近日卻無法舉手喊凍蒜而就醫。台中醫院今天表示，發現患者右肩旋轉肌破裂，研判是過度使用增加負擔所致。

衛生福利部台中醫院舉行記者會，復健科醫師王培任說明，一名63歲民眾熱衷選戰，半年前就投入追逐支持的候選人，最近3個月出現右肩卡卡痛痛的症狀，服用止痛藥忍痛參加候選人造勢大會搖旗吶喊。

王培任表示，患者最近1個月疼痛加劇，右肩幾乎無法舉手搖旗喊凍蒜，才就醫檢查，發現右肩旋轉肌破裂。患者到院時手臂伸展的幅度明顯縮小，不但無法舉高甚至出現無力症狀，推論除了年齡增長導致肌腱退化，近半年參與選舉活動反覆舉手搖旗吶喊，過度使用增加旋轉肌負擔，可能是造成旋轉肌破裂的原因。

除了開立消炎藥，王培任指出，也為患者進行玻尿酸注射減緩疼痛，治療2週後疼痛已經明顯改善緩解，但隨著選情加溫，候選人造勢活動更頻繁，仍叮嚀患者「換手支持」，改用正常的左手舉旗聲援，讓受傷的右手先休息，避免影響治療效果。

王培任說明，肩部旋轉肌肌腱破裂常伴隨惱人疼痛，常見的發生原因除了肌腱隨年齡退化，跌倒時用手撐地或猛拉重物造成肌腱傷害，或是反覆舉手過度增加負擔，都可能造成旋轉肌撕裂受傷。

在臨床治療上，王培任表示，旋轉肌撕裂除了消炎藥物治療，一般常見非類固醇治療方式以注射「玻尿酸」與「高濃度血小板血漿（PRP）」為主，兩者在止痛速度與注射後反應上各有特色。

王培任提醒，不論選擇注射玻尿酸或PRP，或經醫師評估合併施打，都建議在超音波導引下精準注射，並搭配規律的肩部物理治療與復健運動，才能讓疼痛控制，讓日常活動品質達到最佳狀態。