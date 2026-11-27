2026年地方公職人員選舉及全國性公民投票日28日舉行，為滿足民眾返鄉投票需求，高鐵加開71班次，總計提供749班次；台鐵加開86列次；國道客運每日平均開行7,088班次，提供23.9萬個座位；國內空運提供1,010架次、約7.3萬個座位；海運提供42航次、約1.7萬個艙位。

交通部表示，今年民眾返鄉投票需求相當踴躍，交通部已提前協調各運輸業者增班及擴充運能，今年整體疏運運能遠高於2022年地方公職人員選舉及2024年總統大選。目前高鐵及部分離島空運尖峰時段訂位已接近全滿，台鐵、國道客運及海運則仍有相當充裕的運能。

在台鐵部分，目前整體平均利用率約49.59%，各線仍有運能可供民眾搭乘。國道客運部分，因應27日返鄉尖峰需求，預計開行8,079班次，提供27.7萬個座位，其中西部路線22.5萬個座位、東部路線5.2萬個座位，目前整體預售率約38.87%，票源相當充足。

海運部分，基隆－馬祖航線提供8航次、5,012個艙位；高雄－馬公航線提供4航次、2,400個艙位；台東－綠島及蘭嶼航線提供3,442個艙位。目前海運訂位率約37%至50.71%，今、明兩日分別尚有3,600餘位及2,500餘位。

台鐵公司因應地方公職人員選舉，為加強服務旅客返鄉投票需求，於27日、28日加開西部幹線七堵=彰化間區間快車2列次。截至26日止，東、西線南下方向28日尚有餘位；北上方向29日上午及30日尚有餘位，歡迎旅客多加利用搭乘台鐵。

交通部呼籲，尚未購票的民眾，請優先選擇運能充裕的台鐵、國道客運及海運；自行開車返鄉的民眾，則請妥善規劃行程，盡量避開交通尖峰時段，並善用高速公路1968 App掌握即時路況，讓返鄉投票旅程更加平安、順暢。