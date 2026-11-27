更年期是眾多婦女人生課題，生理變化可能帶來不適，但衛福部樂生醫院觀察發現台灣女性多半默默隱忍，呼籲切莫諱疾忌醫，否則嚴重可能增加死亡風險。

樂生醫院指出，內政部2025年統計台灣女性平均壽命為84.75歲，平均停經年齡落在50到51歲，等於女性人生有超過三分之一歲月都在停經後度過。從臨床觀察與統計來看，台灣女性更年期最常求助的是「身心與睡眠問題」、「關節痠痛僵硬」及「私密處困擾」，然而台灣女性常默默忍受不適，總以為忍一下應該就過了，結果延誤看診時間。

樂生醫院醫師吳子綺表示，台灣女性有睡眠障礙比例高達55%，而關節痠痛僵硬總被誤以為只是單純退化、工作太累或沒睡好，另有5成到7成的停經後女性會出現私密處乾澀、性交疼痛、頻尿、漏尿等情，這些症狀稱為「更年期生殖泌尿症候群」，許多女性因為害羞都不敢說。

吳子綺說，私密處缺乏雌激素滋潤的黏膜組織，放著不管只會越來越不舒服，甚至造成反覆發炎、感染。而且，雌激素退場後，不僅血管彈性變差，代謝也會跟著改變，心血管疾病的死亡率幾乎翻倍成長。

面對更年期，應把握荷爾蒙療法的治療黃金時間，只要在60歲以前或停經10年內經醫師評估後執行，對改善生活品質、保護骨質與心血管都有好處；針對私密處困擾，可以採取局部低劑量陰道藥物，精準修復局部組織，幾乎不會影響全身。

吳子綺提醒，停經其實是身體在提醒女性，應該把照顧家人的重心，放一點回到自己身上，面對失眠、痠痛或私密處不適困擾，都不該一個人默默忍耐，主動走進婦產科或更年期門診跟醫師聊聊，用對方法照顧自己，熟齡生活依然可以過得既健康又自在。