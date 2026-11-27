日月潭不只有搭船遊湖，還能玩立槳、飛行傘，走訪茶廠、咖啡莊園體驗地方風情。日月潭國家風景區管理處昨天帶領9家在地業者前進台北，與13家旅行社交流，盼將文化、產業及戶外活動整合成特色遊程，打破日月潭只有湖景觀光的印象，搶攻深度旅遊商機。

日管處昨天在台北記憶倉庫舉辦「2026日月潭旅遊提案・在地實踐交流會」，邀請明潭傳奇風物館、九族文化村、月裡日、日月老茶廠、鹿篙咖啡莊園、OneLife玩生活魚人立槳、虎嘯山嵐、雲品溫泉酒店日月潭及涵碧樓大飯店參與，呈現日月潭及周邊地區多元旅遊選擇。

從文化體驗、茶與咖啡產業，到水域活動、空中飛行及特色旅宿，旅客除了搭船欣賞湖光山色，也能走進茶廠、咖啡莊園認識地方產業，或體驗立槳運動，甚至從埔里虎頭山搭乘飛行傘俯瞰盆地，再搭配特色住宿，規畫不同主題的一日遊或多日遊行程。

日管處秘書涂振昇表示，日月潭有許多長期深耕地方的業者，從文化傳承、產業經營到特色體驗，都累積不少值得推薦的旅遊內容。這次特別安排業者與旅行社面對面交流，希望旅行社重新認識地方資源，從旅客需求出發，發掘更多有吸引力且能實際安排的旅遊組合。

活動除安排業者主題分享，也透過產品展示，讓旅行社了解體驗內容、適合客群、接待人數、預約方式及合作條件，在地業者也能直接掌握市場需求，尋找後續合作機會。

此外，活動邀請台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉分享水產品負責任採購、國際驗證及漁電共生，從跨產業角度交流如何透過產品品質與資訊透明建立市場信任。

日管處表示，希望藉由交流讓更多特色體驗進入旅行社行程，串聯文化、產業、戶外活動及住宿，延長旅客停留時間，讓觀光效益從日月潭湖區擴散至周邊鄉鎮，帶動地方業者發展。

日月潭國家風景區管理處舉辦「2026日月潭旅遊提案・在地實踐交流會」，邀集9家在地業者與13家旅行社交流，盼將地方特色體驗納入旅遊行程。圖／日管處提供