28日為115年地方公職人員選舉及全國性公民投票日，為滿足民眾返鄉投票需求，交通部提前協調各運輸業者增班及擴充運能，今年整體疏運運能高於2022年地方公職人員選舉及2024年總統大選。

其中，高鐵加開71班次，總計提供749班次；臺鐵加開86列次；國道客運每日平均開行7,088班次，提供23.9萬個座位；國內空運提供1,010架次、約7.3萬個座位；海運則提供42航次、約1.7萬個艙位。

交通部表示，今年民眾返鄉投票需求踴躍，已提供歷來選舉疏運最高運能，目前高鐵及部分離島空運尖峰時段訂位接近全滿，但臺鐵、國道客運及海運仍有充裕運能。臺鐵目前整體平均利用率約49.59%，各線仍有座位可供搭乘；國道客運因應27日返鄉尖峰，預計開行8,079班次，提供27.7萬個座位，整體預售率約38.87%，票源充足。

海運方面，基隆往馬祖航線提供8航次、5,012個艙位，高雄往馬公航線提供4航次、2,400個艙位，臺東往綠島及蘭嶼航線則提供3,442個艙位，目前海運訂位率約37%至50.71%，今、明兩日分別尚有3,600餘個及2,500餘個空位。

交通部呼籲，尚未購票的民眾可優先選擇運能充裕的臺鐵、國道客運及海運返鄉投票；自行開車的民眾則應妥善規劃行程，盡量避開交通尖峰時段，並善用高速公路1968 App掌握即時路況，讓返鄉投票行程更加平安順暢。