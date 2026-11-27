遠看像一團漂浮的紅色火球，近看像一朵白色花蕊；屏東海生館在台灣水域館「大洋的漂流者」展區，近日展出有「幽靈水母」之稱的白色霞水母，是目前海生館展區內身形最大的水母，身型碩大加上美麗顏色，吸引不少民眾目光。

白色霞水母（Cyanea nozakii）分布在北太平洋、中國與日本沿岸的大型水母，傘部直徑可達50公分，傘狀泳鐘多呈乳白色或淡黃色，傘緣有八個大緣瓣，彷彿在水中擺動的花瓣。

其傘緣有八束細絲狀觸手，每束有上百條，最長甚至可伸展至10公尺左右，在水中輕輕收放，半透明的傘緣若隱若現，細絲般的觸手隨水流飄蕩，彷彿在水中若隱若現的幽靈，因此被稱作「幽靈水母」。

白色霞水母也與其他生物共生，野外俗稱甘仔魚的馬拉巴若鰺等魚類幼魚，會聚集在白色霞水母的觸手間，藉由帶有刺細胞的觸手獲得保護，長大後才會離開獨立生活，另一些有柄藤壺也會長期附著在白色霞水母的傘緣。

近年來在北太平洋的中國及日本沿岸，夏季常出現有白色霞水母大量聚集，出現「水母爆發」現象，推測可能與海水升溫、海洋酸化、沿海優養化等有關。海生館也提醒民眾，到海邊活動時若發現水母不要靠近，也不要觸摸，避免被螫傷。

屏東海生館在台灣水域館「大洋的漂流者」展區展出白色霞水母。圖／海生館提供