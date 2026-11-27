九合一大選尖峰疏運期間午後登場，預估光是高鐵就將湧入至少30萬返鄉人潮。目前高鐵、部分離島航班班訂位已幾近全滿，交通部提前協調運輸業者，提供運能創歷年新高，也建議民眾轉搭運能仍相當充裕的台鐵、國道客運或海運。

明天就是投票日，預估今天將湧現大批返鄉人潮，交通部表示，已提前協調各運輸業者增班及擴充運能，今年整體疏運運能遠高於2022年地方公職人員選舉及2024年總統大選。其中，高鐵加開71班次，總計提供749班次；台鐵加開86列次；國道客運每日平均開行7088班次，提供23.9萬個座位；國內空運提供1010架次、約7.3萬個座位；海運提供42航次、約1.7萬個艙位。

交通部觀察，今年民眾返鄉投票需求相當踴躍，因此及早協調業者，提供歷來因應選舉需求最高之運能，目前高鐵及部分離島空運尖峰時段訂位已接近全滿，但台鐵、國道客運及海運則仍有相當充裕的運能。

交通部說，台鐵目前座位整體平均利用率約49.59%，各線仍有運能可供民眾搭乘。國道客運部分，今天預計開行8079班次，提供27.7萬個座位，其中西部路線22.5萬個座位、東部路線5.2萬個座位，目前整體預售率約38.87%，票源相當充足。

至於離島居民，海運部分，基隆-馬祖航線提供8航次、5012個艙位；高雄-馬公航線提供4航次、2400個艙位；台東-綠島及蘭嶼航線提供3442個艙位。目前海運訂位率約37%至50.71%，今、明兩天分別尚有3600餘位及2500餘位。

交通部呼籲，尚未購票的民眾，請優先選擇運能充裕的台鐵、國道客運及海運；自行開車返鄉的民眾，則請妥善規劃行程，儘量避開交通尖峰時段，並善用高速公路1968 App掌握即時路況，讓返鄉投票旅程更加平安、順暢。