灃食教育基金會12月推出系列節慶料理課程，圖為限定烘焙品項「國王派」，學員可在專業職人帶領下親手完成節慶經典。 圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供

歲末將近，從潘娜托尼、潘朵拉、國王派，到薑餅屋與節慶蔬食，許多熟悉的年末料理陸續出現在餐桌與烘焙坊櫥窗。財團法人灃食公益飲食文化教育基金會12月推出系列料理課程，涵蓋麵包、甜點、料理及品牌聯名等不同主題，邀請8歲以上兒童、親子與成人走進料理教室，從實際操作中認識食材、製作方法與不同節慶料理的特色。

12月限定烘焙課程集結尼古拉聖誕小人、潘朵拉、潘娜托尼、國王派及聖誕花圈麵包等節慶品項。其中，灃食特別邀請曾多次獲得國內外烘焙競賽獎項的實踐大學助理教授盧彥緯，帶領學員製作「尼古拉聖誕小人」、「潘朵拉」、「潘娜托尼」與「國王派」。

實踐大學助理教授盧彥緯將帶領學員製作尼古拉聖誕小人、潘朵拉、潘娜托尼與國王派，從實作中掌握不同節慶烘焙的製作重點。 圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供

潘娜托尼、潘朵拉與國王派等節慶烘焙，從外型、層次到製作工序都相當講究，也因此成為年末烘焙櫥窗中特別吸睛的品項。這次灃食將這些節慶經典帶進料理教室，在專業職人帶領下，讓學員從麵團、發酵、整形到烘烤一步步實作，親手完成平時較少有機會嘗試的節慶烘焙。不同品項也有各自需要掌握的製作重點，學員可在操作過程中認識麵團特性、發酵狀態與整形方式的差異，理解一道精緻烘焙作品背後的製作工序。相關主題皆為12月限定場次，每款僅開設一堂。

除了經典烘焙，12月13日也推出「創意薑餅屋」課程。從屋體組裝、糖霜固定到裝飾設計，學員可依自己的想法完成薑餅屋。灃食並同步舉辦社群人氣票選活動，邀請學員上傳作品參與，設有創意金獎、銀獎、銅獎與最佳人氣獎共4個獎項，讓課堂上的作品延伸至社群分享，也增添更多節慶樂趣。

灃食12月13日推出「創意薑餅屋」課程，並同步舉辦社群人氣票選，邀請學員將完成作品上傳參加評選。 圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供

品牌聯名課程則再度攜手米其林綠星餐廳陽明春天，以節慶蔬食為題，規劃聖誕花園沙拉、耶誕沙嗲烤蔬口袋餅及耶誕雪人椰香燕麥球三道料理。從蔬菜切配、烘烤、調味到塑形，結合五行色彩概念與植物性食材的多元運用，讓學員一次接觸不同料理技巧，也看見蔬食在風味、色彩與造型上的更多可能。

灃食教育基金會表示，料理課程的重點不只是完成一道作品，更希望讓料理成為認識食物的一個入口。從選擇食材、動手處理，到觀察加熱、發酵或調味後產生的變化，學員能在實際操作中理解食物如何一步步成為餐桌上的料理，也逐漸累積對食材、風味與製作方法的經驗。透過不同料理主題，灃食希望讓飲食教育不只停留在知識的傳遞，而是成為可以親手嘗試、實際感受的學習經驗。

灃食再度攜手米其林綠星餐廳陽明春天推出節慶蔬食聯名課程，規劃三道充滿節慶感的蔬食料理。（示意圖） 圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供

灃食12月系列課程開放8歲以上兒童、親子及成人參加，每堂課約3小時，早鳥優惠1,575元起。課程地點位於台北市信義區松隆路327號B1，12月場次現正開放報名。從經典烘焙、創意薑餅屋到節慶蔬食，學員可依興趣選擇不同主題，在歲末學習親手製作節慶料理。

了解更多課程詳細資訊：https://p.accu.ps/9x45ul。