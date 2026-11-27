明天投票日，預期下午起台灣高鐵將湧入返鄉人潮。高鐵公司表示，台灣高鐵今天加開4班次南下（8579車次於28日發車）、3班次北上全車自由座列車（商務車廂除外），歡迎旅客多加利用。

高鐵公司的臉書粉專發文，今天下午5時至晚上8時，南港、台北、板橋3站因應返鄉投票人潮，進站前先看自己的票，再跟著現場指標走。對號座：進站不受影響，跟著對號座指標走，也要麻煩各位旅客要依站務人員指示，排隊進站。自由座：閘門開放10分鐘、暫停5分鐘，依現場狀況調整。尖峰排隊預估至少45分鐘，建議錯開時段。

各高鐵車站上午尚無明顯人潮，高鐵公司粉專小編打趣，「本來想拍返鄉人潮給大家看」、「就給大家欣賞一下南港站及台北站的地板」，「想回家投票的各位，現在站內人不多，可以出門了啦」。

台灣高鐵今天加開4班次南下（8579車次於28日發車）、3班次北上全車自由座列車。加班車次資訊。圖／台灣高鐵公司提供