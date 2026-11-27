聽新聞
0:00 / 0:00
台灣高鐵今加開7班次全車自由座 這3站尖峰時段要跟著現場指標走
明天投票日，預期下午起台灣高鐵將湧入返鄉人潮。高鐵公司表示，台灣高鐵今天加開4班次南下（8579車次於28日發車）、3班次北上全車自由座列車（商務車廂除外），歡迎旅客多加利用。
高鐵公司的臉書粉專發文，今天下午5時至晚上8時，南港、台北、板橋3站因應返鄉投票人潮，進站前先看自己的票，再跟著現場指標走。對號座：進站不受影響，跟著對號座指標走，也要麻煩各位旅客要依站務人員指示，排隊進站。自由座：閘門開放10分鐘、暫停5分鐘，依現場狀況調整。尖峰排隊預估至少45分鐘，建議錯開時段。
各高鐵車站上午尚無明顯人潮，高鐵公司粉專小編打趣，「本來想拍返鄉人潮給大家看」、「就給大家欣賞一下南港站及台北站的地板」，「想回家投票的各位，現在站內人不多，可以出門了啦」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。