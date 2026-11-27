飲食調整的效果有多驚人？家醫科醫師李思賢近日分享一則門診案例，一名40歲男性初診時體重高達96公斤，在僅搭配輕微藥物輔助的情況下，透過調整飲食習慣，短短2個月就減降至81公斤。不僅體重明顯下降，肝功能、尿酸、血糖及血脂等多項檢驗數值也同步改善，讓李思賢看了相當驚訝，直呼「飲食調整的威力，有時候還是超過我的想像」。

李思賢在臉書粉專發文表示，自己每天都在看食療與飲食控制案例，久而久之甚至快忘記飲食對身體的影響有多大，直到看到這名患者最新的檢查報告，才再次感受到飲食調整的力量。該名40歲男性原本體重96公斤，經過2個月調整後降至81公斤，總共減少15.2公斤，身體多項指標也出現顯著變化。

從檢驗數據來看，患者的肝功能指數GOT從133降至34，GPT則從60降至27；尿酸值更在短短1個月內從7.7降至3.9。血糖方面，原本糖化血色素達6.0，處於糖尿病前期範圍，後來下降至5.4%，胰島素阻抗也從5.6大幅降至1.2。

血脂數據同樣有所改善，三酸甘油酯從188降至67，總膽固醇由232降至180，低密度膽固醇則從154降至102；至於俗稱好膽固醇的高密度膽固醇，不但沒有下降，反而從57.8上升至65.7。

李思賢透露，這名男子的飲食方式其實沒有想像中嚴格，主要原則是維持「一天一餐澱粉」，其他蛋白質與膳食纖維並沒有特別限制，但會避開包括蛋白粉等加工食品，同時不碰牛奶、甜食等可能刺激胰島素分泌的食物。

李思賢坦言，自己不認為單靠藥物就能在2個月內達到如此明顯的變化，雖然不能將所有成果完全歸功於飲食，但患者的調整方式確實值得關注。至於有網友詢問蛋白粉是否不建議食用，李思賢則解釋，對於有胰島素阻抗的人而言，蛋白粉可能造成過度刺激，但沒有胰島素阻抗的人仍可以使用。