台灣進入超高齡社會，老人憂鬱問題備受重視，肯愛社會服務協會舉行「90歲阿嬤的第一張自畫像」畫展，讓長輩透過自畫像重新看見自己。歌手林芯儀也擔任公益大使並分享童年與阿公相處的點滴，坦言自己曾因親友與愛貓相繼離世陷入憂鬱低潮，靠著身邊友人不急著給答案、靜靜陪伴傾聽才慢慢走出來。

林芯儀從小與阿公感情深厚，她回憶，小時候阿公不常說甜言蜜語，卻總用行動疼愛她與姊姊，像是騎著打檔機車載她兜風、讓她坐在腿上畫畫、陪坐旋轉木馬，抽屜裡也常備著十元硬幣讓她買文具和麵包，宛如「哆啦A夢」般滿足她的心願。

林芯儀說，阿公在67歲時因大腸癌過世，當時她才國小四、五年級，還來不及讓阿公看到她成為歌手。長大後她才體會，那些看似平凡的日常都是阿公愛她的模樣，也發現自己和阿公一樣，習慣用行動默默關心身邊的人。

談起參與「陪老忘憂」的感觸，林芯儀說，自己記得阿公怎麼疼她，卻還有好多關於阿公的人生故事來不及問。她坦言自己曾走過一段憂鬱低潮，經歷阿公、奶奶與愛貓相繼離世時，曾一周暴瘦5、6公斤，整個人像「木頭人」般被掏空，甚至萌生壞念頭。

當時在老闆安排下，郎祖筠陪她聊聊天、分享生活與毛孩故事，沒有急著勸她振作，也沒有要求她開心，這份不帶壓力的陪伴成了她低潮中的一道光。

小時候喜歡坐在阿公腿上畫畫的她，這次親手畫了「給阿公的一張小畫卡」，讓阿公懷抱著陪伴她20年、近期遺失確認焚化的史努比。

她表示，一個陪她長大，一個陪她走過長大後的生活，希望用這張畫卡把生命裡2份珍貴的陪伴留下來，也如同她創作的歌曲「SHINING／我就是光」所傳達的，每個人都有自己的光，盼大家多陪長輩聊聊天，讓長輩知道有人願意聽、有人看得見。

肯愛「陪老忘憂」服務逾14年，今年以「生命回顧理論」設計「不老仙角」課程，由志工一對一陪伴約80位長輩透過「畫出自己、說出生命故事、重新看見人生價值」三步驟完成自畫像。