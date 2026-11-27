明天就是九合一大選，今晚各地都有選前造勢晚會。醫師提醒，天氣驟降加上情緒亢奮，年長者、心血管疾病患者、三高患者，可能增加心肌梗塞、腦中風、主動脈剝離風險。建議選前之夜和開票日都要注意保暖、維持心情平穩，若慢性病控制不好的患者，建議不要參加選前之夜。

臺安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，選前造勢活動中，很多民眾聚集在一起、候選人帶動選民情緒，情緒在大喜大悲大怒時，交感神經會受到刺激，促使壓力荷爾蒙分泌，造成血管收縮、心跳加快及血壓上升。

此外，選前之夜若氣溫突然下降、日夜溫差變大，容易影響心臟循環，對心血管造成負擔。林謂文提醒，原本就有高血壓、心血管疾病或其他慢性病的民眾，應特別注意保暖，避免受到冷熱溫差刺激。

林謂文指出，高風險族群包括年長者、三高患者、心血管疾病者，可能因為情緒激動，出現心律不整、心跳過快，甚至增加心肌梗塞、腦中風，甚至主動脈剝離等急症風險。

林謂文建議，若有心臟疾病、三高沒有控制好的族群，選前之夜這樣激動的場合「能避則避」。若評估後仍想要參加，應保持心平氣和，記得按時服藥、控制血壓、注意保暖。到了開票日，民眾也可能因選舉結果出現大喜大悲，建議適度轉移注意力，不要過度投入選情，讓情緒維持平穩，一旦感覺不舒服，要趕快就醫。