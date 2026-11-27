選舉投票日倒數一天，許多民眾心中已有自己想要支持的候選人，衛福部胸腔病院副院長張自強表示，在全國民眾於同一天為了共同目標走出家門的時刻，投票不僅是履行公民義務，從專業職能治療的角度來看，出門投票有六大健康好處，更是一項兼具「身體活動、認知訓練與社會參與」的全民健康促進活動。

張自強表示，許多民眾平日忙碌或長輩較少外出，趁著投票日走入社區，對身心健康大有裨益，並特別歸納出「出門投票的六大健康好處」，鼓勵大家把握時間踴躍投票。六大健康好處包括：

「增加身體活動」透過步行或推動輪椅前往投票所，能讓全身大關節獲得伸展與活動，有效增加日常運動量。

「訓練手眼協調」：從拿起投票章、對準欄位到精準蓋下，並確保油墨不污染選票，是一次絕佳的精細動作與手眼協調練習。

「訓練認知功能」：選民在圈選前需辨識候選人照片、姓名及相關議題文字，透過比較異同進行判斷與決策，有助於活絡大腦思考。

「強化短期記憶」：進到圈票處前，需要仰賴良好的短期記憶回想事先規畫的投票意向，才能順利完成正確圈選。

「增加社會參與」：投票日全里鄰居總動員，難得在社區中與左鄰右舍寒暄問暖，能大幅提升人際互動與社會參與感。

「增進親子互動」：適逢假日，家長帶著孩子一同前往多設於校園的投票所，投完票後還能讓孩子在校園中跑跳放電，享受溫馨的家庭時光。

除了鼓勵民眾透過投票促進健康、收穫完成公民責任的成就感外，張自強呼籲社會大眾共同營造「高齡與無障礙友善投票環境」。由於投票人潮眾多，排隊等候時間可能較長，建議現場民眾主動禮讓高齡長者及輪椅族群優先投票；同時，民眾在排隊過程中也要保持耐心、注意個人衛生與防疫措施。

最後，針對家中有長者或行動不便者的家庭，明日外出投票時務必做好萬全準備，建議隨身攜帶飲用水、遮陽物品及輕便折疊椅，避免因排隊久候或天氣變化造成身體不適，讓全家人都能平安、健康地投下神聖的一票。