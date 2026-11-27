台中慈濟醫院最近收治一名出現發燒與局部皮疹的20歲男子，曾被懷疑是感染腸病毒，後因喉嚨嚴重不適到急診就醫，醫師初步以急性扁桃腺炎收治住院。醫療團隊在住院期間，發現病人手部出現疑似M痘的水泡與皮疹，立即通報並隔離，檢驗確認感染M痘。台中慈濟醫院感染科主任王瑞興提醒，個案顯示M痘初期表現多變，可能與其他疾病相似，不能只憑單一症狀判斷。

歲末聚會、旅遊活動多，醫師提醒享受歡聚也要照顧自己與親友健康。台中慈濟醫院感染科主任王瑞興提醒，出現發燒、不明皮疹或水泡，應及早就醫。台中慈濟醫院剛榮獲台中市政府衛生局「M痘疫苗接種獎勵計畫」績優院所「優等獎」，王瑞興呼籲高風險族群應提高警覺，盡速完成兩劑公費疫苗接種，建立完整保護力。

王瑞興說明，只要認識傳染途徑、留意身體變化，有助於及早發現疾病。他說M痘可透過親密接觸傳播，防護時也應留意接觸皮膚病灶的風險。依疾管署2026年10月20日公布資料，截至10月19日，今年國內新增52例M痘確定病例，其中30例檢出Ib型病毒株。Ib型較容易在家庭內傳播，但疾管署指出，Ib型與II型症狀及致死率相近，病情嚴重程度與感染者免疫狀況有關。

個案管理師王雅文表示，醫療團隊會在門診及匿名篩檢諮詢時，透過圖文衛教，以尊重、不帶批判方式說明疾病與預防方法，協助釋疑。門診諮詢常有人問「我已經打過疫苗，還需要再打嗎？」王雅文說明，M痘疫苗需接種兩劑，兩劑間隔至少四周。

根據疾管署資料顯示，接種一劑約有四至八成保護力，完成兩劑可達九成以上；免疫功能低下病人的保護效果則可能較差。已接種第一劑的人應依醫療人員安排完成後續接種。王雅文表示，台中慈濟醫院每周五開設「M痘疫苗診」，由感染科與泌尿科提供服務，並結合婦產科、皮膚科等科別轉介，協助大眾接受評估。

王雅文表示，近一年有風險性行為、過去曾罹患性病，或性接觸對象符合相關條件，可由醫師評估是否符合公費接種資格。不符合公費資格、但可能有暴露風險者，也可諮詢自費接種。相關資格與疫苗資訊，以疾管署及院方公告為準。有需要的人可透過台中慈院官網查詢門診並預約掛號，經醫師評估後安排接種。接種後應依現場指示留院觀察，並記下第二劑接種時間，讓防護更周全。

王瑞興提醒，若發現皮膚出現不明皮疹、水泡或膿疱，合併發燒、肌肉痠痛、淋巴結腫大等症狀，應盡速就醫。就醫時戴好醫用口罩，以衣物遮蓋病灶，並主動告知醫師近期旅遊與接觸情形，協助醫療團隊判斷。從留意身體變化、主動諮詢，到完成疫苗接種，每一個行動，都是照顧自己與身邊人的開始。