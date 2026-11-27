隨氣候入冬，許多民眾容易感覺疲勞，甚至睡在久也難恢復精神，導致工作期間精神不集中。中醫師鄭鶴祝分析，在中醫觀念中，因冬季屬腎，如民眾腎氣不足、陽氣虧虛，就容易出現疲勞、倦怠現象，除按壓足三里、氣海、百會等穴位保健醒腦外，也建議攝取黃耆、山藥、紅棗、枸杞、黑豆等食材，有助改善吸收及氣虛等現象。

鄭鶴祝表示，常見疲勞原因包括氣虛型、陽虛型及肝鬱型疲勞三類。氣虛型疲勞常見症狀包括易喘、說話無力、食慾不佳等，為肺氣、脾氣不足，身體無法轉換營養為能量，導致整天提不起勁，容易出現早上睡不醒、下午很疲倦症狀，即使補眠也難恢復星神。陽虛型疲勞民眾容易手腳冰冷、、夜尿頻煩、大便偏軟，常發生在銀髮族、常熬夜族群。

肝鬱型疲勞常見情緒低落、睡眠品質差、壓力大、注意力不集中、肩頸僵硬等症狀，鄭鶴祝表示，「肝主疏泄」，負責調節情緒與氣機運行。冬季日照時間縮短，加上工作壓力、生活忙碌，容易導致肝氣鬱滯，讓民眾身體彷彿一直處於緊繃狀態，即使休息也無法真正放鬆，因此容易出現疲憊感、失眠及情緒低落。

中醫常見提神保健穴位，包括膝蓋外側凹陷處往下約四指寬，脛骨前緣外側一橫指處的「足三里穴」，有助調理脾胃消化機能、提升體力、改善疲倦與腹脹不適；位於肚臍正下方約兩指寬的「氣海穴」，可培元固本、補益下焦與元氣，有助於提升整體精力與循環調節；頭頂正中線上，與兩耳尖連線的交點處的「百會穴」，有助提振陽氣、舒緩精神疲勞與思慮過多，可作為日常提神穴位。

至於養生食材，鄭鶴祝說，黃耆有助補氣升陽，可快速提升身體動能、增加抗壓性，改善說話無力、容易喘、精神萎靡等氣虛型疲勞；山藥可幫助腸胃把吃進去的營養轉化為能量；紅棗能補充血氣、穩定情緒，改善因睡眠品質差或勞心過度導致疲勞；枸杞適合熬夜、用眼過度族群，改善眼睛酸澀及深度疲勞；黑豆則能改善過勞耗損的腎精，改善腰痠背痛、下肢沉重感。