財政部近日發布最新解釋令，放寬領有駕照但名下無車輛身心障礙者，使用非同一戶籍二親等親屬所有車輛的牌照稅免徵條件。新竹市稅務局提醒，自今年1月30日起，符合資格的身障者，若使用二親等以內親屬所有的車輛，只要該車輛於監理機關登載的「車籍地」或「住居所地址」，與身障者「戶籍地址」相同，即可申請免徵牌照稅。

稅務局表示，市府致力打造「宜居永續」幸福城市，落實身心障礙者權利公約（CRPD）平權精神，重視身障者權益與家庭照顧者負擔。為協助符合規定的民眾及早享有免稅優惠，稅務局已主動寄發559則簡訊及136件免稅輔導通知書，提醒盡速提出申請。經統計，目前新竹市每年身障者使用免徵車輛已逾1萬2000輛，減免稅額超過1億1000萬元。

稅務局說明，過去領有駕照但名下無車輛的身障者，使用二親等以內親屬車輛申請免稅，須符合與車主同一戶籍才能適用。

為落實照顧身障家庭，財政部此次放寬適用條件，非同一戶籍二親等以內親屬所有車輛，只要車籍地或於公路監理資訊系統登載的住居所地址與身障者戶籍地相同，也可申請免徵使用牌照稅，擴大免稅適用範圍。每位身障者以1輛為限，免徵金額以2400cc車輛稅額為上限，自用小客車每年最高可省1萬1230元。

稅務局補充，為便利民眾申辦，提供多元申請管道，除可至稅務局或監理站稅務服務櫃台臨櫃辦理外，亦可透過稅務局官網( https://www.hcct.gov.tw )線上申辦提出申請。此外，社會處於寄送身障證明時，亦會一併附上牌照稅免稅申請書，民眾僅需填妥申請書，免附證件、免貼郵票，直接寄回稅務局即可辦理。

稅務局提醒，身障者本人名下的車輛由稅務局主動核定免稅，無需申請；但若使用二親等以內親屬的車輛，仍須由民眾主動提出申請。因牌照稅是按實際使用日數計算，請符合條件的民眾盡早申請，以確保自身權益。