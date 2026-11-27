選舉疏運今天登場，台灣高鐵預估超尖峰時段將落在今天午後至明天午前，對號座幾乎全數完售，高鐵祭出多項政策，帶您一次看。

高鐵公司祭出17班延收，其中包含10班首度推出的紅眼班次，對號座享77折優惠。

高鐵公司昨宣布開放10班紅眼班次2節自由座車廂作對號座供旅客優先訂票使用。

●捷運管制、加開協助疏運

由於末班車到左營高鐵站時，已接近凌晨2時。為使旅客深夜返家行程順暢，高雄捷運於選前之夜跨選舉當天的凌晨0時30分、1時25分及2時15分自左營站雙向各加開3班列車；台中捷運亦配合於0時15分末班車後，再加開2班0時50分及1時25分自高鐵台中站發車。

台北捷運將於選前之夜超尖峰時段，配合地下3樓閘門出入口，加派人力進行人潮動線引導。高鐵公司也建議大台北地區旅客，多利用南港站搭車，台北站搭車的旅客優先選擇地下一樓閘門進站。

●自由座進站管制

高鐵公司預估，今天傍晚5時起至8時止，將是超尖峰疏運時段。南港、台北及板橋3站將實施自由座旅客進站管制，每開放10分鐘進站、管制進站5分鐘，實際時間依現場狀況調整，必要時將提前或延長實施，對號座旅客進站則不受影響。

●運具聯防

台灣高鐵公司表示，若車站評估售出的自由座車票數超越收班前能疏運數量，不排除動態停止出售自由座車票。但由於本次疏運原先就有延收規畫，夜間運能應較為足夠。

高鐵公司呼籲，自由座旅客避開超尖峰時段，明天上午仍有多班班次，不必擠在周五晚間返鄉，也來得及投票。

交通部則建議民眾，台鐵平均訂票率約4成、國道客運約2成，都還有空位，可以多加利用。

其中，台鐵自今天起至周日，全線EMU3000型列車停售自由座，改於乘車當日限量發售200張無座位票，將原自由座車廂改為對號座發售，並於今明兩天加開海線區間快2列次。

高公局也將提前展開精進閘道儀控管制，國道也將全面暫停施工、必要路段開放路肩，提升運輸效率。