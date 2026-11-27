今天天氣逐漸穩定，中午前後溫暖舒適。明天就是九合一選舉投票日，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，明天、周日各地天氣晴到多雲為主，不過受到東北季風影響，氣溫會逐漸下降，尤其北部和宜花地區，明後兩天感受比較涼一些，這波是屬於乾涼的天氣型態。周末沿海風浪偏大，海邊活動注意安全，往返離島要留意船班資訊。

謝佩芸表示，今天台灣各地的天氣轉趨穩定，未來1周也是以多雲到晴、可見陽光的天氣為主。不過，明後兩天受到東北季風影響，氣溫會有轉涼的感受，同時沿海的風浪也會增大，多加注意。

台灣附近雲量仍稍微偏多，有一些零星短暫降雨。她說，目前台灣附近沒有明顯的天氣系統影響，而在中國北方、比較內陸地區有冷高壓逐漸在建立，預計明後兩天這個冷高壓逐漸南下，因此會為台灣帶來一波比較明顯的東北季風。但是這個高壓通過的速度快，預計下周一高壓離開之後，台灣附近的東北季風就會減弱，逐漸轉為偏東風環境。

謝佩芸表示，今天各地天氣以多雲為主，有些地區可見陽光，不過花東地區、恆春半島可能還是會有零星短暫雨。此外，今天氣溫比昨天回升一些，中午前後感受大致舒適溫暖，中部以北和東半部地區白天高溫25至27度，南部地區甚至可以來到29度、接近30度。

明天投票日、周日，台灣附近水氣更為減少，天氣也會更加穩定。謝佩芸說，西半部地區大多以晴到多雲為主，東半部地區雖然雲量多一些，但整體來說也是穩定天氣，只有花東局部少數地區可能有一點零星降雨，預期降雨並不多，尤其到周日各地天氣會更穩定。

溫度趨勢，謝佩芸表示，今天白天各地溫暖舒適，明天受到東北季風影響，白天高溫在中部以北和東半部地區會比今天稍稍下降1至2度，但白天感覺還不到太涼。南部地區明天受到東北季風影響的時間比較晚，所以明天白天高溫依然比較高，屬於比較溫暖的型態。

她說，但是到了明天下半天之後，東北季風帶來的涼空氣影響開始逐漸明顯，各地氣溫有更明顯轉涼的感受。周日北部、宜花地區白天高溫20至22度附近，一整天感受偏涼一些。東北季風影響期間，一直到下周一清晨，受到輻射冷卻影響，中部以北和東半部地區清晨低溫可能只有15至17度左右，所以清晨夜間感受上會比較偏涼一些。早出晚歸的民眾，要多加件外套，避免著涼。

謝佩芸表示，下周一之後，隨著東北季風減弱，白天高溫回升相當明顯。尤其之後到12月初這段時間，天氣比較晴朗穩定，所以日夜溫差也會特別大。下周一之後，氣溫逐日回升，一定要留意清晨氣溫偏低，會比較涼，甚至有點冷的感覺。