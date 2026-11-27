衛福部新營醫院今天宣布攜手工研院，要為院內護理之家建置87床「數位分身」，將床位、護理站、走廊及公共活動空間等轉化為虛擬模型，可做照護情境模擬、設備配置測試，並評估導入智慧感測及防跌系統，減輕第一線護理人員負擔。

新營醫院表示，計畫由台南市經發局媒合，結合中央「健康台灣深耕計畫」資源，規畫特色是依護理之家實際空間、床位配置及照護環境，建立1:1數位模型，未來在虛擬環境空間分析、設備測試及照護情境模擬，減少直接施工，調整對長輩生活造成的干擾。

護理之家護理長王雅雯指出，數位分身建置並非單純將建築繪製成3D圖像，而是需要護理團隊與工程人員反覆溝通、現場盤點及確認。從87床床位配置、護理站、走廊、公共活動空間，到輪椅通行及移位設備使用等，都必須逐一確認。

她說，長輩半夜突然想下床，護理師能不能在長輩站起來前就掌握風險？護理人員最了解長輩日常生活與照護需求，因此第一線護理經驗將是建模過程中不可或缺的重要依據。期待能進一步結合智慧感測技術，讓護理師更早掌握異常狀況，減少繁瑣巡視與重複性工作，把更多時間留給長輩。

院長莊毓民表示，此次合作由台南市府經發局媒合、中央健康台灣深耕計畫挹注及工研院技術研發能量，期望讓科技逐步走進高齡照護現場。透過實體空間數位建模，逐步將整座護理之家建構於虛擬世界，為南台灣智慧長照發展奠定基礎。

所謂「數位雙生」（Digital Twin），就是為護理之家建立數位分身。未來預計朝三大方向發展：第一是智慧防跌，規畫結合感測技術，掌握長輩離床等異常情境，適時提醒照護人員，降低跌倒風險。

並透過虛擬空間進行設備配置及照護流程測試，提升照護作業效率；第三是智慧環境管理，規畫整合溫度、濕度、照明及能源資料，兼顧長輩舒適與節能減碳。

莊毓民說，「再先進的AI科技，都不能取代護理人員溫暖的微笑與攙扶。我們導入科技，不是要取代護理師，而是希望透過科技協助第一線人員分擔繁瑣工作與照護風險。」

他說，87床數位分身是新營醫院三年打造區域數位長照基地的重要起點，未來將持續結合工研院與地方政府資源，逐步推動智慧感測、AI照護及場域驗證，並以成熟的應用經驗為基礎，評估擴展至溪北地區其他長照機構的可行性，讓科技在背後默默守護，讓長輩獲得更完善的照護、家屬更安心，也讓護理師重新找回照護工作的從容與微笑。

衛福部新營醫院攜手工研院，打造87床護理之家數位分身。圖／院方提供