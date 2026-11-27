聖誕節，是一年之中最適合與草莓相遇的季節，鮮甜莓果搭配濃郁巧克力，為冬日增添甜蜜滋味。今年聖誕，網紅人氣甜點品牌「稍甜 syrupless」攜手義美生機，推出聖誕限量聯名蛋糕「可可莓朵」，以3吋花朵造型，揉合可可、草莓與乳酪的迷人滋味，全台限量僅300顆。無論是犒賞自己、與摯愛共享，或作為一份別出心裁的聖誕心意，都讓人忍不住想將這份甜蜜帶回家。

「稍甜 syrupless」攜手義美生機推出限量聯名蛋糕「可可莓朵」。 圖／義美提供

「稍甜 syrupless」攜手義美生機推出限量聯名蛋糕「可可莓朵」。 圖／義美提供

把花朵變成甜點！3吋「可可莓朵」點綴聖誕餐桌

以奢華水果千層蛋糕聞名的「稍甜 syrupless」，始終堅持選用高品質食材，透過細膩講究的製作手法，讓每一口甜點都蘊藏食材與時間交織而成的美好風味。這次與義美生機攜手推出的「可可莓朵」，延續品牌對食材與細節的講究，將冬季最令人期待的草莓與巧克力，化作一朵優雅可人的甜點花。

「可可莓朵」以巧克力戚風蛋糕為基底，層層堆疊可可鮮奶油、可可奶凍、草莓醬與草莓奶油乳酪，融合可可香氣、莓果酸甜與乳酪奶香。頂層以鮮奶油細緻勾勒花瓣，搭配中央草莓醬，將蛋糕化作一朵精緻花朵，為聖誕餐桌增添浪漫氛圍。

「稍甜 syrupless」以奢華水果千層蛋糕聞名，堅持選用高品質食材。 圖／義美提供

凍乾草莓新演繹！封存天然莓果香，揉合柔滑奶香

「可可莓朵」特別將義美生機草莓粉融入法國奶油乳酪，讓草莓的酸甜果香與乳酪的奶香交融，打造滑順細緻的草莓內餡，為熟悉的草莓帶來不同層次的風味。

義美生機草莓粉運用源自太空食品的「冷凍．真空乾燥技術」，保留草莓原有的風味、色澤與香氣，不添加香料、色素、防腐劑及甜味劑等，讓草莓的美好以更單純的方式呈現，細緻地融入內餡，與鮮奶油、可可交織出迷人風味。

活動期間「稍甜 syrupless」門市還有聯名限定的聖誕佈置，除了購買限定的「可可莓朵」外還可以在現場打卡拍照。 圖／義美提供

雙重莓香 × 三種可可！一口嚐盡酸甜與濃郁的迷人層次

草莓與乳酪的組合，更讓每一口都充滿驚喜。入口先嚐到草莓奶油乳酪與草莓醬交織的酸甜莓香，接著襯出可可的醇厚，再融入乳酪的溫潤奶香，甜而不膩，風味清爽而平衡。

蛋糕更以三種可可呈現不同口感：巧克力戚風柔軟蓬鬆，可可鮮奶油細滑綿密，可可奶凍則帶來滑嫩口感。從蛋糕體到內餡，層層交織可可香氣，再以草莓果香點綴，讓每一口都嚐得到酸甜與濃郁的平衡。

雙重莓香，搭配三種可可口感，呈現豐富而迷人的滋味。 圖／義美提供

限量300顆，還送「甜心草莓」好禮！把冬日甜蜜一起帶回家

「可可莓朵」全台限量僅300顆，小巧的3吋尺寸，不論是聖誕派對上的甜點主角、兩人共享的節日小確幸，或作為別出心裁的聖誕禮物，都恰到好處。

12/1至12/25活動期間，凡購買「可可莓朵」，即贈義美生機「甜心草莓12g」1包；購買2顆贈送2包，以此類推，贈品可累贈，數量有限，送完為止。喜歡草莓與巧克力的甜點控，千萬別錯過這場聖誕限定的莓好約會！