腦中風高居國人失能主因之一，許多病患即使度過急性搶救期，仍常面臨口齒不清、吞嚥困難、肢體無力及肌肉張力過高等後遺症，嚴重影響生活自理與睡眠品質。大千健康醫療體系後龍診所復健科醫師陳泰安指出，中風後除掌握黃金期進行傳統復健外，近年來低能量靜脈雷射（ILIB）已漸成為臨床上備受矚目的輔助治療新選擇，能為病人的復原之路提供新契機。

陳泰安分享臨床案例指出，李姓病患腦中風發作後，出現語言表達不清、吞嚥困難及右側肢體無力等狀況。更棘手的是，他因肌肉張力異常增加而手腳僵硬，不僅翻身、走路與日常起居都需家人協助，每到夜晚常因肢體緊繃影響睡眠，生活品質大打折扣。發病三個多月後，病患在完整評估下，開始接受規律的物理、職能及語言治療，並同步搭配靜脈雷射進行整合照護。經過一段時間持續治療，他的語言表達與吞嚥能力逐漸提升，原本偏高的肌肉張力也獲改善、肢體活動變得更自然，隨日常生活自理能力提高，夜晚睡眠品質也恢復穩定。

陳泰安表示，靜脈雷射是一種低能量雷射光治療，原理是利用特定波長的低能量雷射，透過靜脈導光纖照射血液，發揮「光生物調節作用」來刺激細胞功能。靜脈雷射主要是藉由光能促進身體自我修復機制，近年相關研究也顯示它可助於改善微循環、降低氧化壓力、提升組織代謝並促進神經修復環境。因此，臨床上靜脈雷射除常用於腦中風復健（包含：語言、吞嚥障礙、肢體無力、肌張力痙攣）之外，對神經功能恢復期、慢性疼痛、周邊神經病變、運動傷害恢復及經醫師評估有慢性疲勞與循環改善需求的族群，都可作為輔助評估項目。

陳泰安強調，靜脈雷射屬於「輔助治療」，無法完全取代腦中風的標準醫療處置與基礎復健訓練。由於每位病人的中風位置、嚴重程度及發病時間不同，恢復速度也因人而異，建議病人與家屬應尋求專業醫師整體評估，規畫最適合自己的個人化復健方案，才能達到最佳的康復效果。

陳泰安醫師強調病人與家屬應尋求專業醫師進行評估後，再規畫適合的治療方式。圖／大千健康醫療體系提供