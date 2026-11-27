「第三屆長期照顧永續發展論壇暨研討會」這周在弘光科技大學國際會議廳舉行，以「生命終章的同行：臨終照顧、身心安頓與法律實踐」為主題，中華法律風險管理學會、台灣高齡服務管理學會及弘光科技大學護理學院共同主辦，雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會協辦，弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系承辦，邀集生死學、醫療、法律、社會工作及長期照顧領域專家，探討生命末期的自主選擇、準備與陪伴。

台灣高齡服務管理學會理事長詹火生於致詞時指出，面對生命最後一程，如何表達自己的意願、與家人提前溝通，並獲得有尊嚴的照顧，是每個人都會面對的人生課題，本次研討會的目的便是希望透過跨專業交流，將死亡、照顧與自主選擇帶入公共對話，有助於讓原本不容易開口的話題被理解，促使個人與家庭及早思考生命最後一程的安排。

跨域合作獲得中華法律風險管理學會榮譽理事、前法務部長施茂林支持，由副理事長劉喜率領學會團隊，與秘書長顏上詠教授共同推動，為活動籌辦不遺餘力，促成法律專業與高齡照顧領域的交流，讓生命自主與尊嚴照顧的討論，更貼近個人、家庭及服務現場的需求。

論壇由南華大學生死學系助理教授洪筱蘋的專題演講揭開序幕，接續從法律與服務現場兩大視角展開交流。討論從個人意願的表達、家人之間的溝通，延伸至法律準備與照顧實踐，將生命終章的議題連結到日常生活中的具體選擇。不同專業背景的講者透過觀點分享與實務案例，呈現面對生命末期時，個人、家庭與照顧工作者各自的處境，也讓自主與尊嚴的討論有了更豐富的理解。

雲林縣私立安家社區長照機構社工組長張如君，以日照中心拍攝遺照的經驗，分享如何在日常照顧中開啟對生命與身後安排的討論，讓長者有機會表達自己的想法，也讓生命自主有了更具體的實踐。

包括6場口頭報告、31件海報發表與專題競賽，涵蓋綠色照顧、高齡者老化經驗、靈性健康、家庭照顧者負荷、長照法制、照顧服務人力及人工智慧應用等議題。參與團隊透過研究與實務成果回應高齡社會的多元需求，藉由評審講評及現場交流，深化成果的應用價值，最後透過競賽頒獎，鼓勵持續投入長期照顧研究與創新。

研討會海報發表與專題競賽，涵蓋綠色照顧、高齡者老化經驗、靈性健康、家庭照顧者負荷、長照法制、照顧服務人力及人工智慧應用等議題。圖／弘光科大提供