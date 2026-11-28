

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「熱門入厝禮」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大熱門入厝禮。

買新房、搬新家是許多人人生中的重要里程碑，不僅象徵新生活的開始，也承載著對未來的美好期許。當身邊的親朋好友迎來喬遷之喜，該如何挑選一份既實用、又能表達祝福的入厝禮，往往讓人傷透腦筋，究竟哪些禮物最受網友關注呢？

「花卉植栽」為新居增添生氣 「開運／風水擺飾」寓意吉祥討個好兆頭

▲ 網友熱議六大熱門入厝禮 網路聲量排行

觀察近一年內網友針對「熱門入厝禮」的相關討論，聲量最高的是「花卉植栽」。剛搬進新居時，空間往往還略顯空蕩，一盆綠意盎然的植物或一束鮮花，能為居家空間增添溫馨氛圍與生機。有網友分享收到朋友送的苔球植栽，開心地直呼「現在的入厝禮都這麼可愛嗎」，討喜的造型帶來不少驚喜。

而談到印象最深刻的入厝禮，有民眾提到朋友送的發財樹，表示「我到現在都還放在財位」，可見寓意吉祥的植物不僅能點綴空間，還能成為長久陪伴的祝福。不過因植物需要定期照顧，挑選前不妨先考量對方的生活習慣，或選擇較好照顧的品種，讓這份心意在新家持續生長。

搬入新家象徵著人生新階段的起點，因此「開運／風水擺飾」在網友討論中相當受關注。其中又以「水晶」、「礦石」等項目最常被提及，有網友觀察到「最近蠻流行送水晶盆」，因為可以選配不同晶石傳遞心意，造型也能依新家風格挑選，是兼顧美觀與祝福的好選擇。

也有人回顧自己收過的入厝禮，指出「鹽燈、晶洞」是真正有在用的，可見這類擺飾不僅帶有開運寓意，也能融入居家裝飾。不過風水擺飾講究擺放位置，每個人對風水的看法也不盡相同，建議送禮前不妨先了解對方的想法，投其所好才更顯心意。

排名第三的「生活家電」因實用性而受到許多討論，從「電視」到「除濕機」都是送禮的熱門選擇。搬進新家往往需要陸續添購家電，所費不貲，此時若有親友送上一台家電，正好能替屋主分擔開銷。有網友分享「我朋友就送我電視當入厝禮」，可見入厝禮未必只能是小巧擺飾，大型家電也能成為實用的送禮選擇。

也有民眾十分推薦除濕機，直言是「非常實用，每天都要的東西」，尤其台灣的氣候潮濕，部分家庭甚至需要配置多台除濕機。不過也有網友提醒，不少人在搬家前便已規劃好家電配置，建議送禮前先確認對方的實際需求，「以免跟別人重複或者他已經買了」，多一分確認，才能讓這份心意真正派上用場。

整體而言，網友熱議的入厝禮涵蓋妝點空間的植栽、寓意吉祥的擺飾，以及實用的生活家電，反映出送禮者對祝福寓意與日常需求的不同考量。入厝禮沒有標準答案，若身邊正好有剛搬新家的親友，不妨參考以上排行，或直接詢問對方是否有缺少的物品，用一份貼心的禮物為對方的新生活送上祝福吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱門入厝禮」相關討論則數。

觀測期間：2025/11/08~2026/11/08，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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