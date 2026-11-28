

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「保健食品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP8保健食品，一起來看看大家都在吃些什麼吧！

在忙碌的生活節奏下，三餐外食、久坐少動、長時間使用電子產品，已成為不少上班族的生活常態，而透過保健食品補充營養，也成為許多人維持健康的選擇。從營養補充、眼睛保健到腸道健康，市面上的保健食品種類繁多，究竟哪些最受網友關注？

「綜合維他命」一次補足維生素 「魚油」挑選眉角掀討論

▲ 網友熱議TOP8保健食品 網路聲量排行

觀察近三個月內網友針對「保健食品」的相關討論，聲量最高的是「綜合維他命」。綜合維他命是含有多種維生素與礦物質的複方保健食品，對飲食不均衡或經常外食的族群而言，能夠補足身體所需的營養缺口。

有網友詢問每天補充綜合維他命是否真的有明顯效果，便有人分享自己持續吃了一年多的經驗，「覺得有補充精神會比較好」，也有網友發現，自己曾出現指甲周圍脫皮的情況，「吃維他命之後就好了」。

不過也有民眾坦言「綜合維他命我吃了真的無感」，推測可能是自己平時飲食已經足夠多元，沒有明顯的營養素缺乏情況，因此補充後的感受不明顯。從網友的分享可見，補充綜合維他命後的感受因人而異，是否需要補充仍視個人的飲食和生活習慣而定。

聲量排名第二的「魚油」則富含Omega-3脂肪酸，屬於人體無法自行合成、需從飲食中攝取的營養素，主要功效包含抗發炎、緩解眼睛乾澀以及保養心血管，吸引不少民眾關注與討論。

有網友發文詢問魚油的挑選方式，吸引留言回應「omega-3含量要80%以上」、「DHA&EPA各有功效」，建議先評估自身需求再做選購；也有人分享自己會選擇「不含重金屬污染」的魚油品牌。

從相關討論可見，在挑選魚油時，除了Omega-3濃度以外，功效與來源安全性等資訊也是網友關注的重點。在保健食品的討論中，「益生菌」同樣備受關注，其主打能調整消化道菌叢生態，是不少人用來維持消化道機能的常見選擇。

益生菌專利菌株多元，不同菌株的作用與適用需求也有所差異，便有網友分享自己「吃了很多牌 有的有感有的無感」，也有人表示「益生菌應該是最需要實驗的保健品了」，認為益生菌是否有效，往往需要親身嘗試，找到適合自己的品牌或菌種，比一昧購買熱門維生素更重要。

此外，網友對保健食品的需求，也從營養補充延伸到日常保養。「葉黃素」與「膠原蛋白」分別對應視力保健與美容保養需求，反映出現代人對日常保養的多元關注。

現代人頻繁使用 3C 產品，「葉黃素」成為不少民眾關注的保健食品，有網友分享自己上班長時間使用電腦、下班頻繁滑手機，在補充半年的葉黃素後，「覺得乾澀的狀況有比較少」。「膠原蛋白」則與養顏美容的需求緊密相連，網友對其功效評價不一，有人分享「吃3年了，真的有差」，也有網友對膠原蛋白的實際效果抱持疑問，甚至直言是「智商稅」。

整體而言，網友熱議的保健食品涵蓋營養補充、眼睛保養、腸道調整及養顏美容等面向。不過，保健食品並非攝取越多越好，在挑選前不妨先評估自身飲食習慣與健康狀況，並留意產品成分標示，必要時諮詢醫師或藥師的建議，以選擇符合需求的保健食品。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「保健食品」相關討論則數。

觀測期間：2026/08/05~2026/11/05，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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