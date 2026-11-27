明天為九合一大選投票日，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天氣溫較前一天略為回升，但部分地區雲量偏多，早晚仍偏涼。明天受偏強東北季風影響，花蓮、台東及鵝鑾鼻一帶有零星降雨，其他地區天氣大致穩定。早出晚歸投票，建議採「洋蔥式穿法」，隨氣溫調整衣物。

他說，明天晚上至周日清晨，冷空氣加上夜間輻射冷卻影響，氣溫較涼，台北站約接近15度上下、高雄約17度左右，外出留意保暖。周日起至12月6日，整體天氣大致穩定少雨，氣溫逐步回升，12月初氣溫偏暖，中南部白天氣溫可回升至28至30度左右。

後續降雨提醒，賈新興說，12月10日至明年1月10日期間，桃園以北及宜蘭雨水較明顯。

賈新興分析超強聖嬰訊號，以及歐洲低溫提醒。他說，海溫距平與聖嬰指標顯示，目前聖嬰現象已達強聖嬰水準，估計於11月至明年1月有超過3.0的機率，若實際上確實超過3.0，則2026年聖嬰現象將成為有資料以來的最強聖嬰現象，可能延續至明年4至6月左右。未來10天AO呈負相位，歐洲地區偏冷，若近期有赴歐洲，依當地天氣做好準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

聖嬰現象預測。圖／取自賈新興臉書