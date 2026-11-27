台中一名小六男童日前起床準備到學校，小便時疼痛、下體也痛到受不了，無法走路還臉色慘白，母親急送他到醫院急診，經檢查才知，男童因泌尿道感染併發副睪炎，意外發現攝護腺有一個水泡合併鈣化。經過抗生素治療才逐漸恢復。由於男童是運動選手，又喜歡喝含糖飲料，推測流汗後水分補充過少才導致感染。

李綜合醫院泌尿科主任吳紘岳表示，男童到院後檢查，尿液當中白血球很高，檢查發現泌尿道感染及右側副睪炎，右側的陰囊紅腫、壓痛。進一步做超音波，意外發現膀胱下面有一個類似水泡的東西，為了更加確認再做電腦斷層，發現攝護腺的位置有一個水泡合併鈣化。

「年紀這麼小攝護腺就有水泡合併鈣化，臨床上真的很罕見。」吳紘岳指出，男童泌尿道感染與攝護腺水泡合併鈣化，可能沒有直接關係，但後續仍建議追蹤。由於副睪炎很少獨立發生，是因泌尿道感染中的細菌，沿著輸精管「逆行性感染」到副睪所導致，使用抗生素治療改善。

男童說到醫院治療當天痛到無法再忍，才緊急就醫，病發前他感覺身體有一點不舒服，自覺得可以忍、也沒什麼事，才忍了兩天。男童母親也說，當下看到兒子痛到臉都變白，痛到不能走路，自嘲「不會是演的！」才趕緊到醫院就醫。

男童表示，他是學校的運動選手，每天至少都會喝2公升的水，運動後也一定會補充水分，但是他很愛喝含糖飲料，幾乎每天都會喝水果茶，而且也很喜歡喝奶茶，經過這一次住院後，會提醒自己，多喝白開水、少喝飲料。

吳紘岳說，水喝太少是導致泌尿道感染常見的危險因子之一。尤其運動選手流汗後大量失去水分，如果水分補充不足，排尿次數與尿量減少，細菌容易滯留在膀胱，如果沒有足夠的尿液將其排出去，很容易引發感染，再加上糖分是細菌最好的養分，也會助長細菌在尿道或膀胱中滋長。