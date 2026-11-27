中國醫藥大學附設醫院25日榮獲2026年第三屆「台灣健康永續獎」六項大獎，依大會公布結果，其中四項獎項奪得第一，整體表現居參賽醫療機構之冠。

為將永續治理成果延伸至全院同仁的日常實踐，中醫大附醫26日起一連兩天舉辦「健康永續・韌性同行」行動日，透過成果展示、實務操作、互動體驗及教育訓練，鼓勵同仁參與，將永續理念融入醫療服務與工作日常。

中醫大附醫秉持中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海重視醫療創新與永續發展的理念，持續推動「數位與永續雙軸轉型」。院長周德陽表示，面對氣候變遷及醫療環境的快速轉變，醫院除精進醫療品質與科技創新，更須兼顧環境永續、員工福祉及組織韌性，提升醫療永續競爭力。

中醫大附醫於台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的2026年第三屆「台灣健康永續獎」中，獲得「台灣十大永續典範醫院」、「綠色醫療創新獎」、「社會共融領袖獎」、「高齡友善領袖獎」、「智慧健康醫院領袖獎」及「永續報告書白金級」等六項大獎，由行政副院長暨永續長楊麗慧代表醫院接受衛生福利部政務次長林靜儀頒獎。依大會公布結果，其中四項獎項奪得第一，整體表現居所有參賽醫療機構之冠。

行政副院長暨永續長楊麗慧表示，獲獎是對全院同仁長期投入永續發展的肯定，期盼透過此次行動日，將永續治理從制度層面延伸至每一位同仁的工作日常，讓永續不僅是醫院的發展策略，更成為全院共同實踐的核心價值。

本次行動日呈現「健康台灣深耕計畫」第一階段執行成果，規劃「健康台灣深耕計畫成果」、「幸福職場」、「永續循環」、「防災韌性」及「體適能專區」五大展示主題，結合「健康同行、幸福職場、安心發聲、防災應變、安全備援、循環永續」六項核心行動，展現醫療創新、環境責任、員工健康及災害應變等多元實踐。

周德陽院長率先簽署倡議小卡，帶領全院同仁響應行動日，共同將永續理念落實於工作日常。同仁完成展區參訪及線上學習評量後，可取得永續教育學分及消防教育訓練認列，並透過倡議小卡，將學習心得轉化為個人行動承諾。活動亦採用可重複使用的展示設施及具循環使用概念的宣導品，讓永續精神落實於策展本身。

中醫大附醫將持續透過跨部門合作與全院共同參與，鼓勵同仁將活動中的學習與行動承諾落實於工作日常，持續推動低碳醫療、幸福職場及防災應變，深化永續醫療與組織韌性治理，為健康臺灣及2050淨零轉型貢獻力量。