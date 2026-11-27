今天白天起陸續陽光露臉，明天投票日東北季風再度增強，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，明天整體天氣條件還不錯，不太受降雨影響，不過各地早晚氣溫略涼，南北氣溫差異也較明顯。無論是返鄉或外出，留意氣溫變化，適時調整衣著，避免著涼。

林孝儒表示，今天僅局部山區有零星短暫雨。白天氣溫較昨日回升，北部及宜花地區高溫約24至26度，中南部及台東約27至29度，各地低溫約18至21度，各平地低溫約19至22度，白天感受較為舒適，早晚略涼。明天北部及東部氣溫逐漸下降，白天高溫約22至25度，中南部仍有26至29度。

不過，他說，這波冷空氣伴隨的水氣較少，除基隆北海岸、大台北山區、東部及恆春半島偶有短暫雨外，其餘地區大致維持晴時多雲的穩定天氣。沿海及空曠地區則須留意較強陣風。

周日持續受東北季風影響，各地氣溫偏涼，林孝儒表示，北部及東北部白天高溫約21至23度，中南部則約25至28度。中部以北及東部早晚低溫約15至17度，若夜間雲量較少且風勢較弱，配合輻射冷卻效應，局部空曠及近山平地低溫可能再低一些。

林孝儒說，下周一起東北季風逐漸減弱，各地白天氣溫將逐日回升，不過清晨受輻射冷卻影響，氣溫仍相對偏低，西半部日夜溫差較大。目前中期預報顯示，下周北方冷空氣勢力相對偏弱，台灣有機會迎來一段天氣較為穩定、氣溫逐漸回升的時期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。