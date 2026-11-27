最近十分、烏來瀑布接連傳出蜂螫事件。林業及自然保育署表示，虎頭蜂是一種大型蜂類，具有攻擊性強、地域性強及毒性高的特點。出門散步、走步道，也要把「遇蜂怎麼退」先記好。應注意周遭環境，避免大動作揮手或任意搖動樹枝，小心防範虎頭蜂群。

「出發前，先換對衣服」，林保署表示，選淺色、表面光滑的長袖衣褲與帽子，避免濃烈香水。查好步道消息，現場有封鎖或警示就別進去。「蜂在身邊盤旋，先離開」，保持冷靜，不揮手拍打、不甩動衣物驅趕，也別湊近找蜂巢。停止前進，朝反方向離開，提醒同行的人一起避開。

如果已經遭到攻擊，「護住頭頸」。林保署表示，用衣物、帽子或背包保護頭頸，迅速撤離蜂群活動範圍，不要跳進水裡躲蜂，也不要自行噴殺蟲劑。「被螫後，別只看傷口大小」，即使只被螫一次，也可能嚴重過敏。出現呼吸困難、喉嚨緊縮、頭暈等症狀，立即打119，遭多處蜂螫也應儘速就醫。

遇到虎頭蜂記得3要點：

1，壓低身體，安靜地離開（請勿揮打，以免引發蜂群的攻擊）。

2，遭遇攻擊時，應以衣物護住頭部，壓低身體，快速離開（儘量向順風方向離開，減輕引發氣流、殘留被螫者的費洛蒙訊息）。

3，若蜂群在追擊，附近的人很多， 應分散人群，迅速離開現場（被攻擊的人要快跑，沒被攻擊的人也要大步慢跑，盡量減少毒蜂的注意力）。

如何分辨虎頭蜂。圖／取自林業及自然保育署臉書粉專