明天投票日，台灣高鐵公司預估今天下午5時起至今晚8時，南港、台北、板橋3站自由座人潮將為紅燈，因此3站將實施自由座旅客進站管制，為每開放10分鐘進站、管制進站5分鐘，實際時間依現場狀況調整，必要時將提前或延長實施，對號座旅客進站則不受影響。

高鐵公司說，管制期間，自由座旅客預估排隊等候時間至少為45分鐘到1小時，呼籲自由座旅客避開上述時段，避免久候。

高鐵公司並感謝高雄捷運、台中捷運以及台北捷運，今天配合疏運措施，增開深夜班次接駁與協助人潮分流。高雄捷運於今天跨明天凌晨00：30、01：25、02：15自左營站雙向各加開3班列車。台中捷運亦配合於00：15末班車後，再加開2班00：50、01：25自高鐵台中站發車，讓旅客深夜抵達後，仍可轉乘捷運返家。台北捷運將於今天超尖峰時段，配合地下3樓閘門出入口，加派人力進行人潮動線引導。

由於今晚各地有選前之夜相關活動，高鐵公司呼籲，跨縣市參加活動的民眾，若距離相對較短，建議改用其他運具，把高鐵運能讓給長程返鄉投票的民眾，敬請大家彼此尊重、相互體諒，順利投下手中神聖的一票。

高鐵公司特別提醒，大台北地區旅客多利用南港站搭車，前往台北站搭乘的旅客，優先選擇地下1樓閘門進站（近捷運板南線出口），避開空間狹窄的地下3樓閘門（近捷運信義線出口）以節省時間。高鐵公司已協調台北捷運公司在捷運站內加強廣播，敬請台北站旅客配合，分流進站。

台灣高鐵已於今晚以及明天上午，總計規畫多達20班全車自由座列車，其中，明天並首次在周六中午12時以前，加開多達8班（南下4班、北上4班）全車自由座列車（商務車廂除外），呼籲自由座旅客不用擠在今晚返鄉，分流改搭明天上午的班次。

高鐵公司說，本次選舉疏運期間（今天至11月30日）共加開71班次列車（南下33班、北上38班），提供749班次列車的運能。因應選舉疏運超尖峰時段湧現的大量人潮，台灣高鐵也將密切監控自由座人潮，並在交通部協助下與台鐵適時啟動「運具聯防」，敬請自由座旅客避開尖峰時段，出發前，先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，查詢「自由座等候時間」預估燈號，紅燈尖峰時段請改其他交通運具，分流搭乘，避免久候。