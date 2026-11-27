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知名連鎖早餐店遭疑播放義勇軍進行曲？總公司公開查核結果 竟是這曲目
Q Burger饗樂餐飲昨天下午在官網和官方社群平台發布聲明，指接獲顧客反映，質疑在板橋龍泉門市用餐時，聽到的音樂旋律疑似《義勇軍進行曲》。經查核並向該門市的公播音樂服務由九太科技股份有限公司確認，並未發現播放《義勇軍進行曲》的情形。Q Burger表示，感謝顧客反映用餐時的感受，並公開查核結果。
Q Burger發布關於板橋龍泉門市公播音樂的說明，聲明指出，11月22日接獲顧客反映，在板橋龍泉門市用餐時，聽到的音樂旋律疑似《義勇軍進行曲》。經調閱門市相關時段的錄影及錄音資料，查核後未發現播放《義勇軍進行曲》的情形，並已於11月24日將查核結果回覆顧客。
Q Burger表示，該門市的公播音樂服務由九太科技股份有限公司提供。九太科技另行查核相關期間供應該門市的曲庫及播放清單，均未收錄《義勇軍進行曲》，也未查得該曲的鋼琴演奏版、其他純音樂版或改編版本。九太科技也公布Q Burger板橋龍泉門市公播音樂查核聲明。
九太科技的聲明稿指出，有消費者反映，11月22日於板橋龍泉門市聽到公播音樂，認為其旋律與中國大陸國歌相近。接獲反映後，已立即查核相關期間供應該門市的公播音樂曲庫及播放清單。經比對，初步研判，與消費者描述相符的曲目為瑞典傳統民間舞曲「Bolackarpolkett」。
該篇聲明引起討論，Q Burger臉書粉專有網友留言，「明明就不同歌，這也可以被出征，真是夠瘋」、「有相關意識是很好，但音樂聽了，完全沒有相似的旋律出現」、「100%同業檢舉」、「到底誰自己腦中有進行曲的旋律」。
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