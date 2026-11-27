未來1周溫度震盪，但好天氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，未來1周台灣周遭較為乾燥的環境，即便有東北季風，溫度上上下下，但仍是各地天氣晴朗的大局。12月初暫時沒有強冷空氣南侵台灣的訊號，算是深冬前小小的休息空檔。

展望未來7天，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至下周一，進入東北季風增強的周期，由於這次帶來的乾燥的空氣，因此將以乾冷或乾涼型態為主，幾乎全台各地都是多雲到晴，尤其投票日的周末，天氣會相當穩定。但畢竟是東北風控制，各地將是白天舒適，夜間涼冷的型態為主，溫差很大。下周二起，台灣上空將轉吹回暖的偏東風，各地明顯回暖，中南部甚至還會有點熱，但由於水氣仍少，天氣持續穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。