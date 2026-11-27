放晴了。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天環境風場由原先的東北風轉為偏北風，而且是微弱的偏北風。由於整體水氣減少，各地下雨機會也會跟著減少，大氣不穩定度減小。僅剩迎風面的北部及東半部地區，偶爾有些零星短暫雨，雨勢不大，雨區不廣，雨時不長，其它地區繼續維持為多雲到晴天氣。

溫度方面，他說，因為雲量減少，氣溫持續回升，白天普遍舒適、溫暖，苗栗以北及花蓮以北地區高溫為24至26度之間，中南部及台東地區則更可來到27至30度，會有點偏熱的感覺。不過，還是要提醒，早晚氣溫仍然稍涼，中部以北及東北部地區低溫約17至19度，其它地區則在20至21度，早出晚歸建議多添加衣物。

明天投票日，他說，明天東北季風再度增強南下，氣溫將會明顯轉涼。尤其是迎風面的北部、東北部及東部地區降溫最為有感，其它地區早晚天氣也是涼涼的，還好這波是乾冷。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。