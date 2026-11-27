天氣漸趨穩定。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天一小股東北風南下、水氣少，東半部多雲轉偶有局部零星降雨的機率，其他地區晴時多雲。白天氣溫略升，早晚涼。北部16至27度、中部18至28度、南部19至29度、東部18至27度。

明天就是九合一選舉投票日，吳德榮表示，明天乾空氣南下，各地轉晴朗穩定，東半部偶有局部零星飄雨的機率。周日各地持續晴朗穩定。周末兩天白天舒適微熱，早晚微冷，入夜輻射冷卻發威，周日清晨平地的最低氣溫將降至12度以下。

他說，下周一、下周二受移動高壓影響，下周三、下周四受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日升，各地白天暖陽如春，高溫升至30度以上，早晚涼，日夜溫差大。未來至12月上旬，南方氣團偏強，無強冷空氣南下的跡象，首波大陸冷氣團還有得等。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。