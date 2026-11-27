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健康你我他／妻拿鬧鐘放身旁 限定看AI短劇時間
半個世紀前物質缺乏年代，我迷上看小說，每天不眠不休、廢寢忘食，差點聯考就考不上。不料時至今日，年紀都一大把了，卻因退休後閒來無事又興起追劇，尤其時下的AI短劇部部精采，不僅箇中人物俊俏嬌美，劇情也動人心弦，完全迎合收視者的喜好，於是不知不覺中我又著迷了。
我一向是個有節制力的人，明知瘋狂追劇會嚴重傷害身體，且劇情都是由AI合成，現實中根本不可能實現，奈何手機內短劇形式萬千，無論古今時裝、戰爭、功夫、懸疑劇等一應俱全，完全針對不同的觀眾量身打造，讓我出於好奇點進去觀看，沒想到一看再看且欲罷不能。
最煞風景的莫過於AI短劇總是吊足觀眾的胃口，每當期待劇中人物大展身手時，劇情便嘎然而止，欲知分曉就得進一步依指示操作，通常無非是引誘你付費觀賞。不過，為了一探究竟，還真捨得忍痛付費，一集接一集地看下去，若非妻子驚覺我已有上癮之虞，及時想出拿鬧鐘放在身旁，以限定觀看時間，我可能愈陷愈深難以自拔。
鬧鐘猶如振聾發聵，給我當頭棒喝。今後看AI短劇只抱著純消遣態度，不論劇情後續如何引人入勝，虛擬人物的愛恨情仇，皆與我無關也不再入迷，只要鬧鐘一響即回歸正常作息。
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