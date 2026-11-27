蔥花白芝麻香煎蘿蔔糕。圖／陳彥甫提供

長者是營養不良的高風險族群，尤其原本就瘦弱的老人，一旦進食量下降，家屬常先想到牙口退化、咀嚼困難，於是把乾飯換成稀飯，甚至把菜餚攪打成泥。然而，食物愈軟，老人家就一定吃得愈多嗎？

在長照營養照護現場，有些長者不願進食，究竟是吃不動還是不想吃？若未先釐清原因，只是一味改變質地，原本色香味俱全的一餐，可能變成難以辨認的糊狀食物，反而削弱食欲。稀飯或泥狀餐若加水過多，並未補強營養，每一口能提供的熱量與蛋白質也可能下降。

對食量本來就少的長者而言，當務之急不只是追求六大類食物齊全，而是讓有限的進食量能真正提供足夠的熱量與蛋白質。除了確認牙口、吞嚥、疾病與用藥等因素，也值得先問一句：「您想吃什麼？」

熟悉的食物，往往藏著長者的生命記憶。以蘿蔔糕為例，許多人想到的是過年蒸糕、早餐煎糕的香氣。若把蘿蔔糕切成適口小塊，加入雞蛋、肉末、蔥花、白芝麻與切細的菜脯拌炒，來道「炒蘿蔔糕」不只改變風味，也增加蛋白質與熱量，讓一道老味道有了新吃法。調味不必重，仍應留意鈉含量；若有吞嚥障礙，需先評估，再調整為安全的質地。

營養照護不只是把食物磨細、算好營養素，更要讓長者願意張口。也許改善營養不良的第一步，不是替老人決定該吃什麼，而是先聽聽他想吃什麼。