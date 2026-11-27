「沒有喘，是不是代表氣喘好了？」不少氣喘患者平時沒有明顯症狀，遇到換季、感冒或接觸過敏原才突然發作，認為「有喘再吸藥就好」。雙和醫院胸腔內科主治醫師游晴樺說，氣喘真正需處理的不只是「喘」，而是慢性呼吸道發炎，若未適當治療，恐造成呼吸道不可逆的損傷，嚴重發作還可能危及生命。

一名40多歲女性，年輕時就確診氣喘，卻始終未接受治療，某次急性發作，血氧大幅下降，送急診後立即插管，但因呼吸道嚴重緊縮，即使接上呼吸器，氣體仍難以進入肺部，使用多種支氣管擴張藥物也未能改善，最終須仰賴葉克膜維持生命，並接受生物製劑治療，雖成功度過危機，肺功能卻已嚴重受損。

游晴樺說，過去不少氣喘患者習慣隨身攜帶短效支氣管擴張劑，一喘就吸，症狀緩解便以為沒事，但這類救急藥就像「救火員」，能夠快速解除呼吸道痙攣，卻無法撲滅慢性發炎的「火源」。如果長期未控制發炎，不僅增加急性發作的風險，也可能使呼吸道管壁增厚、管腔變窄，造成不可逆的呼吸道重塑，損害肺功能。

不少患者擔心使用類固醇會造成水腫、骨質疏鬆等問題，或認為「用了就停不下來」。游晴樺說，類固醇並不會成癮，氣喘需持續用藥，是因疾病本身具有慢性發炎特性，而非身體對藥物產生依賴。

氣喘治療常用的吸入型類固醇，直接作用於呼吸道，劑量遠低於口服或注射型類固醇，全身性副作用的機率也較低。適當使用吸入型藥物，反而可減少因嚴重發作而須使用全身性類固醇的機會。但吸藥後應漱口並將水吐掉，以降低口腔念珠菌感染、聲音沙啞等局部副作用。