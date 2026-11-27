「深睡期對大腦的清洗功能特別重要。」台北醫學大學醫學院院長胡朝榮指出，睡眠不只是讓身體休息，也是大腦清除代謝廢物的重要時刻。睡眠品質不只影響隔天的精神，更與失智風險息息相關。

為幫助民眾改善睡眠品質、守護大腦健康，聯合報「失智・時空記憶的旅人」將於12月6日舉辦「告別大腦疲憊感」健康講座，結合好眠技巧、趣味動腦與微運動，現場還能獲得個人專屬睡眠摘要報告，有助民眾了解自身睡眠狀況，為自己累積更多「腦本」。

膠淋巴系統 扮睡眠重要角色

胡朝榮解釋，大腦具有一套特殊的「膠淋巴系統」（Glymphatic system），如同清潔網絡，在睡眠期間運作較為活躍，協助清除類澱粉蛋白、Tau蛋白等代謝廢物，若長期睡眠品質不佳，可能影響大腦健康。

睡眠與失智症之間也可能存在雙向關係。胡朝榮表示，「睡眠對失智來說，它可能是一個因，也是一個果」，失智症可能影響睡眠品質與周期，反過來睡眠品質不佳，也可能增加失智風險。

依賴安眠藥 無法增加深睡期

究竟每天該睡多久？胡朝榮指出，每個人需要的睡眠時間不同，不能只看睡了多久，更重要的是看白天的活動狀態。「若白天注意力不集中、感到疲倦、記憶力變差或做事不順暢，就代表晚上睡眠品質有問題。」若已影響日常生活，就應尋求醫療協助。

值得注意的是，深睡期會隨著年齡增長而縮短。胡朝榮說，大部分安眠藥無法增加深睡期，只能拉長整體睡眠時間，不過，這不代表安眠藥沒有幫助，醫師會先釐清失眠原因，再依患者狀況評估治療方式。

胡朝榮提醒，睡眠不僅與失智風險有關，也與心血管健康密切相關。若持續睡不好，應找出背後原因，必要時尋求醫療協助，也可透過穿戴式裝置輔助觀察睡眠狀況。

提高睡眠品質4個技巧

1.白天適度運動：增加白天活動量，有助於夜間睡眠。

2.維持規律作息：不必強求晚上10點前入睡，應依個人生活習慣調整，重點是日夜規律分明，不影響白天生活。

3.營造良好睡眠環境：保持臥室安靜、光線較暗，減少睡眠干擾。

4.睡前避免過度刺激：例如少看容易引發情緒起伏的政論節目，讓身心逐漸放鬆。

台北醫學大學醫學院院長胡朝榮。圖／聯合報健康事業部提供

報名講座

專屬睡眠報告帶回家

12月6日「告別大腦疲憊感」健康講座邀請3位專家分享實用的健腦方法。具TQUK Level 5睡眠康復管理師資格的創智生技總經理徐文雄，將帶領民眾了解自身睡眠狀況，並帶走個人專屬睡眠報告；「失智・時空記憶的旅人」主編陳韻如分享最新失智預防行動方案；全齡樂遊健康促進發展協會理事長鄭智宏，將傳授在家也能練習的健腦動作。活動報名中，參加還可獲得價值800元「樂活好禮包」。

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