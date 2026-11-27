入住旅館時，一張小小的房卡，也能成為連結台灣森林與永續生活的起點，農業部林業及自然保育署昨推出國產木竹卡，讓旅宿業者將塑膠房卡替換為國產木竹材房卡，已有八家旅宿響應，未來也擬推出木竹行李吊牌，甚至是推出木竹信用卡的可能。

林保署昨舉辦「用來自台灣森林的房卡開門─國產木竹卡」記者會，林保署長林華慶表示，隨著全球永續旅遊與減塑意識提升，澳洲及歐洲已有許多旅宿業以木質房卡取代傳統塑膠房卡，三年多前到澳洲參訪阿里山鐵路的姊妹鐵路，當時入住的飯店就是採用木質房卡，留下非常驚豔印象。

林華慶說，房卡必須膠合嵌入感應晶片，還必須擇定適合的木材部位，要克服許多技術挑戰，台灣擁有豐富的森林資源與木竹材加工技術，國產木竹材不僅具天然紋理與獨特質感，可縮短原料運輸距離、減少碳排放，也讓旅宿業者在選用房卡時，能進一步支持負責任的森林經營與國產木竹材產業發展，讓旅客入住的第一刻就留下與眾不同的旅行記憶。

目前已使用木質房卡及正在打樣製作中的旅宿業者，包含圓山大飯店、華泰瑞苑GLORIA MANOR、墾丁夏都沙灘酒店、舞牛森度假飯店、知本老爺酒店、紫森林─三富休閒農場、勤美全國大飯店，以及娜路彎大酒店等。

圓山大飯店董事長葉菊蘭表示，希望外國人到圓山飯店，從小小的房卡就能看到對永續地球的支持。