超強聖嬰發威，今年秋季累積降雨量僅達氣候值六成，破七十五年來最低紀錄；生成強颱數創卅年來同期最多。氣象署預報，超強聖嬰將持續發展至明年春季，今年冬天將會是暖冬、西半部雨量偏多，務必留意極端降雨發生。

氣象署昨天舉辦冬季展望記者會，預報中心主任黃椿喜表示，今年海溫上升的幅度、異常情形，都較先前強聖嬰年更加顯著。

聖嬰影響下，西北太平洋今年共生成九個秋颱，十月生成的颱風中，有四個達強颱等級，創卅年來同期最多紀錄。北大西洋直到今年十月才生成第一個颶風，也破了有史以來最晚生成紀錄。

雨量部分，由於聖嬰年為菲律賓附近帶來反氣旋環流，導致南邊水氣增多、東北季風減弱，因此秋季東北部降雨明顯減少，累積降雨不到氣候值的六成，降雨日數創下一九五一年以來新低。

黃椿喜說，聖嬰現象預計在冬季達到最強，並延續到明年春季。今年冬季，東北季風偏弱，暖冬機會大增、西半部冬雨明顯偏多。而平流層異常增暖現象，也提早發生，要留意冬季氣溫急降與變化，關注局部極端降雨發生可能。

至於明年春季，超強聖嬰持續影響，西半部降雨偏多，且由於南邊水氣多、冷暖交替變得更明顯，因此西半部及離島春季霧日將明顯偏多，可能對交通造成影響。夏季則可能因為反聖嬰，導致氣溫偏高情形增加。