全國血液庫存天數僅剩五點八天，亮起「偏低」紅燈。國際製藥公司台灣分公司組成的開發性製藥研究協會（ＩＲＰＭＡ）昨舉辦百人捐血活動，一位藥商高層捐血時突發昏厥，護理師急忙搶救，約十秒後恢復意識。專家研判，應為「迷走神經反應」，台北地區每天約有一至二件類似捐血不良反應。

ＩＲＰＭＡ昨舉辦二○二六年「感恩有您 齊心讓熱血代代相傳」，逾四十家跨國藥廠會員、數百位員工參與。某跨國大型藥廠高層率先步上捐血車挽袖捐血，但過程中突然雙眼上吊，隨後全身癱軟昏厥於座椅上，一旁護理師見狀，立即將其雙腳併攏抬起，並猛力拍打，待血液回流後，捐血者隨即恢復意識，前後約十秒。

台北捐血中心主任林敏昌表示，捐血過程發生不良反應事件，通常源自心情緊張，為心理性暈針，而非捐血過多所致，屬「迷走神經反應」，容易發生於首捐族、心情易緊張者、女性等。他說，不良反應發生時，護理師會為捐血者抬高雙腿，促進血液回流，如症狀惡化，捐血車上備有氧氣供民眾使用，但若意識遲未恢復，護理師會聯繫救護人員緊急送醫急救。

台北捐血中心統計，迷走神經反應每月約卅至四十例，平均每天約一至二例，換算發生率約為捐血人數千分之一。林敏昌說，患者多數為輕微不適症狀，休息後便恢復，不必因此害怕捐血。