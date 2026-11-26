威尼斯雙年展今天發出新聞稿表示，任命沙迦藝術基金會創辦人霍爾・阿爾・凱西米（Hoor Al Qasimi）為2028年第62屆威尼斯藝術雙年展總策展人。凱西米是沙迦公主，也是威尼斯藝術雙年展自1895年創辦以來，首位阿拉伯籍總策展人。

凱西米是阿拉伯聯合大公國七大酋長國之一沙迦（Emirate of Sharjah）現任統治者蘇丹・本・穆罕默德・阿爾・凱西米的女兒。她也是國際藝壇極具影響力的策展人與領袖人物，28歲創辦沙迦藝術基金會（Sharjah Art Foundation）並領導至今，成功將沙迦打造成中東最重要的當代藝術重鎮。

凱西米擅長跨越地域疆界，透過深度研究串聯歷史記憶、後殖民語境與當代議題。近年她連續締造「首位阿拉伯策展人」紀錄——首位執掌日本愛知三年展（2025）與澳洲雪梨雙年展（2026）的阿拉伯籍藝術總監。2024 年凱西米榮登英國權威藝術雜誌ArtReview年度全球藝術界最具影響力人物「Power 100」第一名。

凱西米曾在2024年受北美館之邀來台參加論壇，與當時的北美館館長王俊傑及新北市美術館館長賴香伶對談。

威尼斯雙年展大會主席Pietrangelo Buttafuoco表示，凱西米成功打造了一座連結不同地理疆域與普世價值的「商隊驛站」，身上擁有一種平衡與沉穩的特質，展現阿拉伯文化中的 mizan（內在和諧）特質—善於在關係中凝聚力量、傾聽地方與人民的記憶。

為了展現藝術的多元價值，身為世界第一大國際藝術展的威尼斯藝術雙年展，近年連續寫下多項「第一」：2015年選出首位非洲籍總策展人Okwui Enwezor、2024年選出首位拉丁美洲籍總策展人Adriano Pedrosa、2026年選出首位非洲女性總策展人Koyo Kouoh。