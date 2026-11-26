台北一名40歲男子因突發胸痛，自行騎車前往醫院掛急診，經心電圖檢查發現罹患隨時可能危及性命的心肌梗塞，儘管連主任都親自出面勸說住院治療，男子仍堅持打完止痛針便要離院。未料短短2小時後，男子再度被救護車送往醫院時，已全身發紫，身上裝著自動心肺復甦機，最終仍不幸猝死。然而，同一天另一名36歲男子也遭遇相同的致命危機，卻迎來截然不同的結局。

ICU護理師林婷近日在臉書粉專分享一名急診學妹親身經歷的「一生一死」案例。她指出，這名40歲男子到院後，經檢查確診為ST段上升型心肌梗塞，醫護人員立即建議他聯繫家屬、儘速辦理住院手續，男子卻認為醫護人員只是在嚇唬他。即使主任親自出面警告「你這個真的很危險，心肌梗塞隨時會猝死」，他仍執意離開，在施打止痛針、簽署自動出院同意書後便自行離院。未料短短2小時後，男子再度被送回醫院，卻已回天乏術。

然而，同一天下午，急診室又迎來一起類似病例，最終結果卻截然不同。林婷透露，一名36歲男子突然出現胸痛症狀，身旁的妻子察覺異狀後，立即詢問他的身體狀況，男子形容「就像一塊東西壓住自己的胸口」，但自認疼痛程度不算嚴重，以為稍微忍耐、喘口氣就能緩解不適。妻子接著追問，前幾天是否也曾出現類似症狀，男子這才想起，自己2天前爬樓梯時也曾短暫胸痛，只是當時不適感很快就消失，因此並未放在心上。

由於妻子過去曾看過心肌梗塞相關衛教影片，察覺丈夫的症狀可能是心肌梗塞的警訊，當下絲毫不敢大意。儘管男子不以為意，甚至反問「沒那麼嚴重吧？」妻子仍堅持撥打119求救。林婷也藉此提醒，若在活動或勞累後出現胸悶、胸痛等症狀，即使稍作休息就能緩解，也不能因此掉以輕心，尤其當這類不適反覆出現，或明顯與勞累、工作有關時，更應提高警覺，儘速就醫檢查。

救護人員抵達現場後，立即替男子進行心電圖檢查，結果顯示為明確的ST段上升型心肌梗塞，危急程度與稍早就醫的40歲男子不相上下。林婷指出，這名男子之所以能保住性命，關鍵就在於夫妻倆積極配合醫護人員的處置。醫療團隊隨即啟動緊急救治綠色通道，迅速安排心導管手術，這才發現男子竟然「3條血管全塞」。所幸在及時送醫及接受治療下，男子成功撿回一命，最終順利康復出院。

短短一天之內，兩名心肌梗塞患者卻迎來「一生一死」的不同結局，讓林婷不禁感嘆，在ICU工作多年，早已見過太多生命的無常。她也藉此提醒民眾，千萬別仗著年輕就忽視身體發出的警訊，「心肌梗塞不是只有老人家才會發生，也不是忍一下就會過去。」此外，隨著天氣逐漸轉冷，她也特別叮嚀「天冷了，保暖不只是舒服，更是在保護自己的心臟」，唯有照顧好自己的身體，才能健康、長久地陪伴家人。

最後，林婷也列出心肌梗塞的5大警訊，提醒民眾若出現以下症狀，千萬別輕忽，更不要以為忍一下就會沒事，應立即尋求醫療協助：