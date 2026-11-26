年底選舉投票將於11月28日登場，為便利民眾返鄉投票，公路局協調國道客運業者籌備充足運能，於11月27日、28日兩日加開班次服務，尤其針對27日返鄉投票尖峰日當天，提供約8080班次（加開約1000餘班）、約24萬個座位，以滿足民眾返鄉投票需求。

公路局表示，本周假日適逢地方公職人員選舉，截至11月26日止，11月27日及28日兩日已售出約3.7萬張預售票，尚餘充足服務運能，如有沒買到台鐵及高鐵車票，或是尚未規畫返鄉搭乘運具的民眾，國道客運提供另一個返鄉運具選擇，盼民眾能順利返鄉投票，行使公民基本權利。

公路局提醒，選舉期間恐有大量返鄉投票車潮，請民眾多加利用大眾運輸工具以避開塞車之苦；另搭車前可善用「iBus公路客運」APP即時查詢路線時刻與車輛動態，以節省候車與轉乘時間。