地方公職人員選舉將於11月28日登場，為便利民眾返鄉投票，公路局已協調國道客運業者加開班次，11月27日及28日提供加班車服務，其中27日返鄉尖峰日預計開出約8,080班次，較平日加開1,000餘班，提供約24萬個座位，滿足民眾返鄉需求。

公路局表示，截至11月26日止，11月27日及28日國道客運預售票已售出約3.7萬張，目前仍有充足運能。若民眾未購得台鐵、高鐵車票，或尚未規劃返鄉交通方式，可多加利用國道客運，作為返鄉投票的另一種選擇。

公路局提醒，選舉期間預期將出現大量返鄉車潮，建議民眾多利用大眾運輸工具，避開交通壅塞。此外，搭車前可透過「iBus公路客運」APP查詢路線時刻及車輛即時動態，節省候車與轉乘時間。