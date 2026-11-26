聽新聞
0:00 / 0:00
地方選舉返鄉投票 國道客運27日加開逾千班次、提供24萬座位
地方公職人員選舉將於11月28日登場，為便利民眾返鄉投票，公路局已協調國道客運業者加開班次，11月27日及28日提供加班車服務，其中27日返鄉尖峰日預計開出約8,080班次，較平日加開1,000餘班，提供約24萬個座位，滿足民眾返鄉需求。
公路局表示，截至11月26日止，11月27日及28日國道客運預售票已售出約3.7萬張，目前仍有充足運能。若民眾未購得台鐵、高鐵車票，或尚未規劃返鄉交通方式，可多加利用國道客運，作為返鄉投票的另一種選擇。
公路局提醒，選舉期間預期將出現大量返鄉車潮，建議民眾多利用大眾運輸工具，避開交通壅塞。此外，搭車前可透過「iBus公路客運」APP查詢路線時刻及車輛即時動態，節省候車與轉乘時間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。