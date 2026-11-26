生日對不少情侶而言，是增進感情、展現心意的重要日子，然而近日一名女網友發文吐露心聲，表示男友不僅忘了自己的生日，事後竟反過來責怪她沒有事先提醒，甚至嫌她心儀的生日禮物很貴，一連串的反應讓她感到相當委屈與失望，貼文曝光後，也掀起網友對於情侶間儀式感的熱烈討論。

一名女網友在Dcard上以「忘記生日很嚴重嗎？」為題發文，坦言自己相當在意另一半忘記生日這件事，事隔至今仍難以釋懷。原PO表示，男友聲稱曾努力提醒自己不要忘記，卻始終只靠腦袋記憶，最終還是忘了她的生日。更讓她難以接受的是，男友事後不僅反過來責怪她明明就在一旁滑手機，卻沒有開口提醒，甚至以自己平時也經常忘記事情為由辯解。

原PO進一步透露，這是兩人交往後，男友第一次陪她過生日，早在生日前很久，雙方就已開始討論要吃什麼、如何慶祝，男友也很清楚她對生日的期待。她坦言，自己真正想要的並非生日禮物，而是希望男友能到身邊好好陪伴。此外，兩人對於禮物的選擇也出現分歧，男友甚至認為她喜歡的東西很昂貴。儘管事後男友仍有挪出時間陪她慶生，但她早已失去最初期待生日的喜悅，更無法接受對方僅以一時疏忽、平時也會忘記其他事情為由，試圖推卸責任，卻沒有正視自己的感受。

貼文一出，不少網友認為，比起忘記生日，男友事後的態度才是問題所在，紛紛留言表示「有沒有心很明顯」、「大概覺得你可有可無吧」、「一年一次也會忘，一整個無言欸」、「連第一次都可以這樣，我是覺得可以好好考慮了，更不要說一點愧疚都沒有，還反過來怪你」。不過，也有網友持不同看法，認為每對情侶重視儀式感的程度不同，「我是逆風，可能因為我跟女朋友本來就沒有太在意節日跟生日，驚喜隨時都可能觸發」。