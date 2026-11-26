為了提升抗生素合理使用及感染管制品質，馬偕紀念醫院參加「抗生素管理與感染管制卓越計畫」(IPCAS CoE)，結合跨院所合作、門診靜脈抗生素治療(OPAT)推動及民眾衛教宣導，以「抗生素聰明用，防疫一體齊行動」為主題舉辦成果宣傳活動，結合自創主題曲《OPAT抗生素便利給》與聯名「抗生素乖乖」等衛教活動，呼籲社會大眾重視抗生素抗藥性議題，共同守護病人安全與社區健康。

衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞出席活動並且表示，主題曲的歌詞提到「不用住院也能好」，是創造病人、家屬與醫院三贏的好想法。搭配聯名抗生素乖乖與宣傳車等宣導方式，讓抗生素抗藥性的防治，民眾能自然而然的記起來。馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，推動OPAT可以騰出更多病床讓重症病患入住，除了減少病人的等待時間，也讓急診與健保能更以人為本，延續永續價值。

透過OPAT，病人不必再為打點滴而住院，淡水馬偕自114年11月起由急診率先推動OPAT，115年1月擴及門診，截至115年10月已累計提供164人次治療，平均療程約4.3天。若合計台北與淡水院區，馬偕紀念醫院自114年8月健保給付上路至115年10月，已提供1,350人次OPAT，近9成病人順利完成療程，累計約5,600個治療日改在門診完成。

淡水馬偕紀念醫院院長洪大川表示，OPAT的成功關鍵是「選對病人、用對藥」。每位病人都要經醫師評估病情穩定、確實需要靜脈注射，才會納入治療，並由感染科醫師、藥師、護理師及個案管理師組成的團隊全程把關，定期追蹤抽血與導管照護。病人在家休養睡得好、活動自由，也能減少院內感染及長輩住院時常見的譫妄風險。病情改善後及早改為口服藥，落實「該用才用、用對就好」。

新北市醫師公會顏鴻順理事長表示，透過馬偕紀念醫院與新北市醫師公會的合作，更能深化OPAT與抗生素正確使用的觀念，是推動民眾公共衛生議題重要的一步。

跨院所合作建立抗生素管理與感染管制合作網絡，抗生素抗藥性是全球公共衛生的重要挑戰。抗生素使用不當，可能增加抗藥性細菌產生與傳播的風險，因此除了醫療機構落實抗生素管理與感染管制，也需要社區醫療院所及民眾共同參與。

馬偕透過本項計畫，串聯6家聯盟醫院(中山醫療社團法人中山醫院、西園醫療社團法人西園醫院、怡仁綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、南門綜合醫院、衛生福利部朴子醫院)及6家診所(禾馨民權婦幼診所、萬澤內科診所、板橋醫憲診所、淳仁聯合診所、聯安診所、醫憲診所)，共同推動感染管制及抗生素管理觀念，更強調不同層級醫療機構之間的經驗交流與專業支持，期望建立起社區防疫的合作網絡。