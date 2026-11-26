滿滿耶誕氣氛！彰基130周年慶光雕秀、互動花之道打卡去
耶誕節即將到來，彰化基督教醫院慶祝院慶130年，除點亮聖誕燈飾，並結合「愛的傳承・光耀130」光雕秀，沐恩廊道互動光影也同步開放，瀰漫濃濃耶誕氣氛，吸引很多民眾前往打卡拍照。總院長陳穆寬說，醫院有盈餘，就讓員工、患者、家屬，以及彰化民眾開心一下。
陳穆寬說，光周秀的展演時間，即日起到12月25日每晚6點至8點，每半小時播放1場，每場約5分鐘。未播放光雕秀的時段，現場掃QR CODE有互動設計；連結醫療大樓與教研大樓的沐恩廊道，體驗互動光雕投影「花之道」，在灑落的花瓣與優美樂聲中，找尋屬於您的幸運金幣。
彰基為慶祝130周年院慶，透過光雕藝術呈現醫院從創院至今的發展歷程。1896年，來自英國蘇格蘭的醫療宣教士蘭大衛醫師（Dr. David Landsborough）在彰化展開醫療服務，與夫人連瑪玉女士騎著鐵馬深入鄉村，照顧病患及弱勢族群，留下「切膚之愛」的感人故事。
彰基表示，歷經130年發展，彰基已從早期醫療宣教據點，成為擁有醫學中心及八家體系醫院的醫療體系，提供超過60種專科醫療服務。為縮短城鄉醫療差距，透過跨院轉診、遠距醫療及專科合作，將醫學中心資源延伸至偏鄉，近年更導入AI智慧照護、病理影像輔助診斷及遠距中風會診，提升醫療服務量能。
因應中部癌症病友需求，彰基興建中的癌症質子醫療大樓，預計2027年5月20日開幕，未來將提供精準放射治療選擇，減少部分患者正常組織受到的輻射劑量。
總院長陳穆寬表示，彰基是彰化、南投及雲林三縣唯一的醫學中心，肩負區域急重症轉診救治責任，秉持「讓富人看得起，窮人也看得起」的理念，近年病人自費率約25%，希望將醫院經營成果回饋病人與員工。他強調，只要對員工和病人有幫助，投入再多資源也值得，因為救人是價值，而不是價格。
彰基院慶活動，表揚服務滿15年至45年的資深員工，其中4人服務滿45年、13人服務滿40年，感謝長年堅守醫療崗位，創院蘭醫師家族成員也遠道參與，共同見證百年傳承。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。