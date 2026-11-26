近期多款原廠藥退出台灣市場，引發民眾恐慌。對此，中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）理事長胡耀中指出，藥品退出市場原因為每年藥價調整導致藥價低廉至不敷成本，為解決此現象，我國應建立更好的輪轉機制，過專利期藥物由學名藥替代，並讓新藥給付更合理，「這才是正常生態」，有助提升藥品供應韌性，刺激更多藥品留在台灣市場。

原廠藥退出台灣市場時有所聞，近期常見降血壓藥物「易安穩」，原為國外藥廠原廠藥，如今宣布註銷藥證退出台灣市場，原廠強調是考量臨床需求減少，而非受健保價影響。不過，胡耀中分析，國際藥廠原廠藥退出台灣，歸根究底仍與定價有關，「藥品要持續供應台灣，藥價是很大問題」，政府需在公平、合理前提下，制定合理藥價，外商藥廠才會持續供應國內需求。

胡耀中說，近期退出台灣市場各項藥品都是發展相對成熟藥品，過專利期後，每年因健保藥價調整，導致給付價格低至不敷成本，才選擇離開台灣市場，為解決此現象，建議政府從改善核價流程著手，建立更公平、公開的核價機制，讓更多藥品進入台灣。此外，也建議應建立更合理的「輪替機制」，國際原廠新藥過專利期後，由台灣學名藥接棒，否則每年砍藥價，原廠藥一定不敷成本。

外界關注，美國總統川普近期宣布對各國加徵關稅，是否影響國際藥品供應？胡耀中指出，川普關稅政策影響本土藥廠輸美學名藥，或簽訂委託開發製造（CDMO）輸出國外的藥品，國際藥廠雖在台灣設立分公司，但原廠藥全數均在國外製造後輸入台灣，預計影響有限，不論是民眾關注的癌症、罕病用藥等供藥情況，不會受到官既關睡情框影響，IRPMA將密切關注，並與政府保持聯繫。